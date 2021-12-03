MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Brianna'dan Türkçe şarkı performansı

Ünlü şarkıcı Brianna'dan Türkçe şarkı performansı

03.12.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanyalı ünlü şarkıcı Brianna, Antalya'da sahne aldı. Türkçe şarkı seslendiren Brianna, dinleyenlerden tam not aldı.

Ünlü şarkıcı Brianna'dan Türkçe şarkı performansı

Antalya'da sahneye çıkan Romanyalı şarkıcı 'Brianna', seslendirdiği Türkçe şarkıyla beğeni aldı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nce (TDKD) Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 7.Leather&Fur Fuarı'nda, 'Lost in Istanbul' parçasıyla tanınan Romanyalı şarkıcı Brianna sahneye çıktı. Sanatçı, fuar için özel düzenlenen defilede sevilen şarkılarını seslendirdi.

romanyali-sanatci-brianna-turkce-sarki-soyledi_1275_dhaphoto4

Mustafa Ceceli'nin söylediği 'Es' şarkısını Türkçe seslendiren Brianna, beğeni gördü. Sahnede 6 şarkı söyleyen Brianna, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Brianna'nın sahne aldığı defilede ise Derya Ekşioğlu, Duygu Çakmak, Türkan Geyik, Melike Yalnız, Simge Ünal, Seviye İkbal Tulgur podyumda yeni sezonun deri kıyafetlerinin tanıtımını yaptı.

romanyali-sanatci-brianna-turkce-sarki-soyledi_1275_dhaphoto1
TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, "İhracatın yanında katma değeri yüksek projeleri hayata geçiriyoruz. Dernek olarak kendi kaynaklarımızı kullanarak Brianna'yı Antalya'ya davet ettik. Alım için gelen yabancılar Brianna'nın şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi. Böylelikle ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunmuş olduk. Bu durum bizim açımızdan gurur verici" dedi.

romanyali-sanatci-brianna-turkce-sarki-soyledi_1275_dhaphoto2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı!
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarında kader günü!

Altın fiyatlarında kader günü!

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

''Gururumla oynandı!''

''Gururumla oynandı!''

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.