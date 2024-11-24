Ünlü şarkıcı Burak Bulut'tan dolandırılma hikayesi itirafı! "Arabanın direkt iskeletini alıp gelmişler" diyerek anlattı... Öyle bir tutku ki boş zamanlarında arabasını siliyor

EKOL TV'nin “Otomobil Tutkusu" isimli programına katılan Burak Bulut dolandırılma hikayesini anlattı. Bulut, ilk arabasını nasıl aldığını anlattı.

Ünlü şarkıcı "İlk paramı kazandığımda, o dönemin parasıyla kendime bir araba almayı planladım. Arabayı kimseye göstermeden satın aldım.Arabanın değişeni boyası neyi var nesi yok diye hiç sormadan aldım getirdim. Aradan 1 hafta geçti sanayiye götürdüm. Adam bana tavan hariç arabanın her yerinin değiştiğini söyledi. Bir tek tavan orijinal dedi. O an benim bu arabayla serüvenim başladı. Bir tane tavan var elimde başka hiçbir şey yok" dedi.

“DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİN' YAPTIRDIM"

Esnaflık yaptığı dönemlerden bahseden Bulut "Ben esnaflık yapıyordum. Bakkal dükkanında şarkı söyleyerek para biriktirdim ve bir Tofaş Şahin almayı çok istiyordum. O Şahin benim kapıma gelecek dedim. Eninde sonunda araba benim kapıma geldi. Arabada hiçbir şey yoktu. Arabanın direkt iskeletini alıp gelmişler. Arabayı ben aldırdım modifiye ettirerek “Doğan görünümlü Şahin” yaptırdım" ifadelerini kullandı.

"ARABA SİLMEYİ BİLE SEVİYORUM"

Otomobil sevdasının bir hobi olduğunu ifade eden Bulut, "3 kişi fotoğraf çektirirken, bu otomobille 5 kişi fotoğraf çektiriyor. Kimi balık tutmaktan zevk alır, kimi futboldan; ben ise boş zamanlarımda araba silmeyi bile seviyorum. Arabayla turlamak gazlamak hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Burak Bulut, Mustafa Akan ve Ümit Erdim'e keyifli anlar geçirdi. Tüm yaş gruplarına hitap ettiklerini belirten ünlü şarkıcı "Tüm yaş gruplarına hitap ediyoruz. Pandemi döneminde bu işe başladık; insanlar samimi ortamlara hasret kalmışlardı. Ardından “Sevmedim Deme” şarkısını yaptık" dedi.