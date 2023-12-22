Ünlü şarkıcı Göksel yeni imajını görücüye çıkarttı! Bambaşka birine dönüştü... Hayranlarından yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Göksel yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle her daim hayranlarının beğenisini toplarken yeni imajıyla da sevenlerini selamladı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle yeni saç modelini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

Ünlü şarkıcı 'Görmediğiniz bazı haller/ Kendime sakladıklarım" notlarıyla birlikte yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Göksel'in yeni imajını beğendi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadın nasıl 52 yaşında? İnanın anlamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kısa saçlar mükemmel olmuş" yorumunu yaptı.







