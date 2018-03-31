Ünlü şarkıcı İzel oyuncu oldu!

Yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Öğden’in yaptığı ’İyi ki Doğdun Abla’ adlı film, 4 Mayıs Cuma Günü gösterime girecek. İzel Çeliköz'ün yanı sıra filmde Esin Civangil, Metin Keçeci, Dilara Büyükbayraktar, Enis Boztepe, Ayhan Işık, Ata Ekşioğlu gibi isimlerin yer alıyor.

Onur Öğden, "İlklerin filmi diyebiliriz. Benim ilk uzun metraj sinema filmim. İzel’in ilk oyunculuğu, Esin Civangil ve Metin Keçeci’nin komedi dışında ilk dram filmi. Çok güzel bir yerde ve çok iyi bir atmosferde çekimlerini gerçekleştirdik. Çok heyecanlıyız. Çok emek verdik ve umarım meyvesini toplar, Türk sinemasına katkı yaparız. Herkesi bekliyoruz" dedi.

BKM oyuncularından ünlü komedyen Metin Keçeci ise ilk defa bir drama filminde oynadı. Filmin kostümlerini ise ünlü modacı Sıddık Süren hazırladı.