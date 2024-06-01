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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 10:06
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 50. yaşını eşi Beren Saat ile birlikte kutladı. Saat’in eşi Kenan Doğulu için organize ettiği doğum günü partisine, site sakinlerinin şikayeti üzerine polis baskını yapıldı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını!

31 Mayıs 1974 doğumlu olan Kenan Doğulu, 50. yaşına bastı. Yarım asırı deviren başarılı sanatçı, doğum gününü eşi Beren Saat ile birlikte kutladı.

Doğulu, doğum günü için hazırlanan gitar şeklindeki pastayı üfledi. Partide Kenan Doğulu şarkılar söyleyip Beren Saat ile bol bol dans etti.

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SESTEN RAHATSIZ OLDULAR

Gecede dikkat çeken bir detay ise Aşk-ı Memnu oyuncuları oldu. Partiye katılan dizinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem, Beren Saat ile poz verdi.

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Muhabir Online'da yer alan habere göre, çiftin komşuları, gece yarısı gelen sesten rahatsız oldu.

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Site sakinleri gece geç saat olmasına rağmen yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olmaları üzerine polis çağırıldı. İkazlara rağmen bitirilmeyen Acarkent'teki partiye polis müdahale etti.

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Kenan Doğulu
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