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  4. Ünlü şarkıcı Kıraç konserine giderken kayboldu! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı Kıraç konserine giderken kayboldu! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.09.2024 22:08
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Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği Edirne'nin Havsa ilçesinde kayboldu.

Ünlü şarkıcı Kıraç konserine giderken kayboldu! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Edirne'ye şahsi aracıyla gelen Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sordu. Ünlü şarkıcı, kendi sosyal medya hesabından konser alanını bulamayınca yaşadıklarını paylaştı.

"ABİ BURADA KIRAÇ'IN KONSERİ VARMIŞ"

Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, "Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?" diyerek yardım istedi.

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Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, “Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası” şeklinde cevap verdi.

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Ünlü şarkıcının vatandaş ile yaşadığı o anlar, sosyal medyada viral oldu.

(İHA)

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Kıraç
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