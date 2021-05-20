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Ünlü şarkıcı MC Kevin’in feci sonu! Balkondan düşerek can verdi

20.05.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 hafta önce evlenen Brezilyalı şarkıcı MC Kevin, eşini aldattığı otel odasından kaçmak isterken balkondan düştü. Gerçek adı Kevin Nascimento Bueno olan 23 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti. Şarkıcının balkona çıkmasına neden olan olayın ise karısı ile hiçbir alakasının olmadığı anlaşıldı.

Ünlü şarkıcı MC Kevin’in feci sonu! Balkondan düşerek can verdi

Brezilya, ünlü şarkıcı MC Kevin'in ölümü ile biten yasak aşk skandalını konuşuyor. Yeni evli Brezilyalı şarkıcı otelde eşini aldatırken, yakalanma korkusu ile balkona çıktı ve buradan düşerek feci şekilde can verdi.

İngiliz Daily Mail gazetesi gündeme bomba gibi düşen olayın detaylarına ulaştı. Buna göre, şarkıcı, biri odasının kapısını açmaya çalıştıktan sonra karısının onu yakalamak üzere olduğundan korktu ve balkona kaçtı.

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Şarkıcı beşinci kattaki balkondan aşağıdaki kata inmeye çalıştı. Ancak filmlerde görmeye alışkın olduğumuz bu sahne gerçek hayatta feci bir şekilde son buldu.

5. KATTAN YERE ÇAKILDI

23 yaşındaki şarkıcı bu esnada dengesini kaybetti ve yere çakıldı. Görgü tanıkları 5'inci kattan düşen şarkıcının nefes almaya devam ettiğini açıkladı.

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Olay anından hemen sonra çekilen ve sosyal medyada yayılan videoda bir kişinin Portekizce 'Nefes alıyor, ambulans çağırın' dediği duyuluyor.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen MC Kevin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Hastaneden yapılan açıklamada düşme ile oluşan hasarın yanı sıra şarkıcının kalp krizi geçirdiği bilgisine de yer verildi.

GELEN KARISI DEĞİL ARKADAŞIYDI

Şarkıcının balkona çıkmasına neden olan olayın ise karısı ile hiçbir alakasının olmadığı anlaşıldı. Odaya girmeye çalışan kişinin şarkıcının iş arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

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Brezilyalı şarkıcı sadece üç hafta önce Tulum'da 33 yaşındaki ceza avukatı Deolane Bezerr ile evlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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