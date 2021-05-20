Ünlü şarkıcı MC Kevin’in feci sonu! Balkondan düşerek can verdi

Brezilya, ünlü şarkıcı MC Kevin'in ölümü ile biten yasak aşk skandalını konuşuyor. Yeni evli Brezilyalı şarkıcı otelde eşini aldatırken, yakalanma korkusu ile balkona çıktı ve buradan düşerek feci şekilde can verdi.

İngiliz Daily Mail gazetesi gündeme bomba gibi düşen olayın detaylarına ulaştı. Buna göre, şarkıcı, biri odasının kapısını açmaya çalıştıktan sonra karısının onu yakalamak üzere olduğundan korktu ve balkona kaçtı.

Şarkıcı beşinci kattaki balkondan aşağıdaki kata inmeye çalıştı. Ancak filmlerde görmeye alışkın olduğumuz bu sahne gerçek hayatta feci bir şekilde son buldu.

5. KATTAN YERE ÇAKILDI

23 yaşındaki şarkıcı bu esnada dengesini kaybetti ve yere çakıldı. Görgü tanıkları 5'inci kattan düşen şarkıcının nefes almaya devam ettiğini açıkladı.

Olay anından hemen sonra çekilen ve sosyal medyada yayılan videoda bir kişinin Portekizce 'Nefes alıyor, ambulans çağırın' dediği duyuluyor.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen MC Kevin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada düşme ile oluşan hasarın yanı sıra şarkıcının kalp krizi geçirdiği bilgisine de yer verildi.