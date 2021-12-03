Ünlü şarkıcı Melek Mosso derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

33 yaşındaki başarılı şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Mosso, cesur sahne kostümüyle Instagram'ı yıkıp geçti. Ünlü şarkıcının iddialı tercihine, ''Güzellik budur işte be!'' ve ''Yandı buralar'' gibi yorumlar yapıldı.

1988 yılında Kayseri'de doğan Melek Mosso, Adnan Menderes Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği okudu.

Uzun yıllar vapur hatlarında şarkılar söyleyen Mosso, müzik yarışmalarında fark edildi. Yıldız Tilbe'nin 'Vursalar Ölemem' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, kısa sürede Türkiye'nin en çok dinlenen müzisyenleri arasına girdi.



