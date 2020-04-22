MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz mahkemeye koştu! 12 milyon TL'lik icra takibi

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz mahkemeye koştu! 12 milyon TL'lik icra takibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu ve şarkıcı Petek Dinçöz, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programındaki yapımcısıyla mahkemelik oldu. Dinçöz, 12 milyon liralık icra takibi başlattı.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz mahkemeye koştu! 12 milyon TL'lik icra takibi

Petek Dinçöz, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programındaki yapımcısıyla mahkemelik oldu. Dinçöz, sunuculuk ve orkestra gibi masraflarının karşılanmadığını belirtip şikayette bulundu. 12 milyon liralık icra takibi başlatılan şirket itiraz etti, ancak karar değişmedi.

petek-dincozu-gorenler-sok-oldu-gozlerime-inanmak-istemedim-1565514230168

HESAPLAR BOŞALTILDI

Şarkıcı, icra yoluyla parayı tahsil etmek istedi ancak şirket üzerine kayıtlı gayrimenkul ve mal varlığı bulunamadı. Dinçöz, şirketin planlı şekilde hesaplarını boşalttığını ve bu nedenle zarara uğradığını belirtip İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. (Kaynak: Diğer)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü
Ece Erken'den Benan Mahmutyazcıoğlu'na uzaklaştırma kararıEce Erken'den Benan Mahmutyazcıoğlu'na uzaklaştırma kararı
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz, icra, mahkeme,

En Çok Okunan Haberler

Alman gazeteciden itiraf: Türkiye ile ilgili haberler...

Alman gazeteciden itiraf: Türkiye ile ilgili haberler...

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Icra takipleri bu donemde durdu. Ya reklam yapiyor ya da dostlar alisveriste gorsun diyor.
Inşallah metelik bile alamazsın Ahhahahaa
yaşasın adalet
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi Merve Terim tanıştırmış

Biten aşkta şaşırtan detay!

Burcu Güneş: Namus sadece kadınların olamaz

Burcu Güneş: Namus sadece kadınların olamaz

Ece Erken'den Benan Mahmutyazcıoğlu'na uzaklaştırma kararı

Ece Erken'den Benan Mahmutyazcıoğlu'na uzaklaştırma kararı

Salih Bademci'den kızıyla ilk poz

Salih Bademci'den kızıyla ilk poz

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in yeni imajı olay oldu

Zeynep Demirel'in yeni imajı olay oldu

Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.