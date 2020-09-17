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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den şaşırtan çıkış! ‘Allah benim de belamı versin’

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

Başarılı sanatçı Yıldız Tilbe sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Her türlü şiddeti gösterenlere Twitter hesabı üzerinden sert tepki veren Yıldız Tilbe’nin ifadelerine takipçilerinden destek yağdı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den şaşırtan çıkış! ‘Allah benim de belamı versin’

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe’nin şiddete yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. Halil Sezai’nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasından ünlüler dünyasından tepki sesleri yükseldi. Sosyal medya üzerinden Halil Sezai’ye gelen tepkilerden en serti ise Yıldız Tilbe’nin açıklamaları oldu. Yıldız Tilbe direkt olarak Halil Sezai’yi hedef almadan genel ifadeler kullanmayı tercih etti. Yıldız Tilbe şiddetin her türlüsünü gösterenlere dair zehir zembelek açıklamalar yaptı.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE CEZA İSTEDİ

yıldız tilbe

Şiddetin her türlüsünün cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Tilbe Başarılı sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bela okunan kişi hak etmiyorsa bela okuyana geri dönermiş. Kadına, çocuğa, hayvana şiddetin ve her türlü şiddetin cezasını vermeyenlerin Allah katrilyonlarca belasını versin. Amin” ifadelerini kullandı.

‘BENİM DE VERSİN’

Yıldız tilbe2

Şiddet gösterenlere karşı sert sözlerini sürdüren Yıldız Tilbe’nin hedefinde bu sefer de suçlulara geri cezayı vermediğini düşündüğü isimler yer aldı. Tilde, “Kanunların Allah belasını versin. Kanun koyucuların da versin. Hak ediyorsam benim de versin. Vicdansızlar. Dünya sizin olsa ne olur nemrutgiller” notunu ekledi.

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