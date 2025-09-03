Mynet Trend

Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmişlerdi! O polisler tazminat kazandı

İskoçya'da iki polis memuru şarkıcı Tallia Storm ile fotoğraf çektirdikleri için cezalandırıldı. Daha sonra daha açan polisler tazminat almaya hak kazandı.

TikTok'ta yayınlanan bir videoda polis memurları Steven Jones ve Greg Tunnock, Edinburgh'da sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Tallia Storm ile fotoğraf çektirirken görüntülendi.

Memurlar, araçlarını güvenli şekilde park ettiklerini, yalnızca kısa süreliğine fotoğraf çekildiklerini ve bunun toplumla olumlu bir iletişim yaratmak için yapıldığını savunsa da her iki polis silah taşıma yetkilerini kalıcı olarak kaybetti ve Operasyonel Hizmetler Birimi'nden alınarak başka görevlere atandı.

TAZMİNAT KAZANDILAR

Açılan davada hakim Amanda Jones, memurların "cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını", silah taşıma yetkilerinin iptal edilip başka görevlere aktarılmalarının haksız bir uygulama olduğunu belirtti. Karara göre, Steven Jones 24 bin 800 sterlin (yaklaşık 1.36 milyon TL), Greg Tunnock ise 23 bin 824 sterlin (yaklaşık 1.31 milyon TL) tazminat alacak.

Ayrıca, memurların "önemsiz işlerde görevlendirilerek" küçük düşürüldüğü, hatta mühimmat teslimi yaparken silah yetkileri ellerinden alındığı için meslektaşlarının önünde aşağılandıkları aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
polis
