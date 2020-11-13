Ünlü şef açıkladı: Asla tüketmeyin içindeki koruyucu madde...

Mutfak Eğitimi Enstitüsü mutfak araştırma ve geliştirme direktörü şef Barry Tonkinson'a göre konserve mısır size yemek yaparken zaman kazandırabilir. Verdiği demeçte, 'mısırı hazırlamaktan ve pişirmekten ne kadar zevk alsam da, bazen hazırlık yapmadan bir yemeğe tatlılık ve renk katmak istiyorum' diyor.
Netflix'in "The Final Table" ödülünü kazanan şef Tim Hollingsworth'a göre, mükemmel tatlılar için konserve balkabağı en iyi tercih. Hollingsworth, Insider'a verdiği demeçte, 'her zaman konserve bal kabağı satın almalısınız çünkü her zaman kremsi bir kıvamdadır, özellikle balkabağı turtası yapıyorsanız. Balkabağının kendisinden bir püre elde etmek çok zaman alıcı ve zor' diyor.
Ödüllü şef Amy Riolo'ya göre, pek çok insan fasulyeleri ıslatmayı ve pişirmeyi sevmez, bu nedenle konserve olanlar bir sonraki en iyi seçenek. Fasulyelerin protein ve lifle yüklü olduğunu söyleyen şef, oldukça çok yönlü olduklarını da sözlerine ekledi. Konserve fasulyeleri soslar, yan yemekler veya daha lezzetli çorbalar yapmak için kullanabilirsiniz.
Ezilmiş, bütün, doğranmış veya salça halinde konserve domatesler, taze bir seçenek olmadığında mükemmel bir alternatiftir. Soslar, çorbalar ve güveçler için hazır bulundurmak harika olabilir.
Ödüllü şef Amy Riolo'ya göre, kuşkonmaz ve yeşil fasulye gibi yeşil sebzeler ve hatta bezelye, konserve yapmaya uygun değildir ve konserve işlemi sırasında çok fazla besin ve lezzet kaybeder.
Konserve meyveler lezzetli görünebilir, ancak mümünkün olduğunca uzakk durun. Çoğunlukla, konserve meyveler tatlandırılmış şuruplarda depolanır ve hayati besin maddelerini kaybetmiştir. Taze veya donmuş kullanmanız daha iyi.
Bir çorba konservesini açıp hafif bir atıştırmalık veya öğle yemeği olarak hızlı bir şekilde ısıtmak iyi bir seçenek olarak görülebilir ancak ünlü şefler konserve çorbalarının, katkı maddeleri, koruyucular ve sodyum ile dolu olduğunu söylüyorlar.
Şef Barry Tonkinson'a göre, çok işlemden geçmiş konserve etlerden uzak durmalısınız. Konserve et, uzun ömür ve doku sağlamak için sodyum ve diğer koruyucu maddeleri son derece yüksek içerir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum