Ünlü şef açıkladı: Asla tüketmeyin içindeki koruyucu madde...

KONSERVE MISIR SİZE ZAMAN KAZANDIRABİLİR

Mutfak Eğitimi Enstitüsü mutfak araştırma ve geliştirme direktörü şef Barry Tonkinson'a göre konserve mısır size yemek yaparken zaman kazandırabilir. Verdiği demeçte, 'mısırı hazırlamaktan ve pişirmekten ne kadar zevk alsam da, bazen hazırlık yapmadan bir yemeğe tatlılık ve renk katmak istiyorum' diyor.

KONSERVE BAL KABAĞI İLE YEMEKLERİNİZE KIVAM KATIN

Netflix'in "The Final Table" ödülünü kazanan şef Tim Hollingsworth'a göre, mükemmel tatlılar için konserve balkabağı en iyi tercih. Hollingsworth, Insider'a verdiği demeçte, 'her zaman konserve bal kabağı satın almalısınız çünkü her zaman kremsi bir kıvamdadır, özellikle balkabağı turtası yapıyorsanız. Balkabağının kendisinden bir püre elde etmek çok zaman alıcı ve zor' diyor.

KONSERVE FASULYE KULLANABİLİRSİNİZ

Ödüllü şef Amy Riolo'ya göre, pek çok insan fasulyeleri ıslatmayı ve pişirmeyi sevmez, bu nedenle konserve olanlar bir sonraki en iyi seçenek. Fasulyelerin protein ve lifle yüklü olduğunu söyleyen şef, oldukça çok yönlü olduklarını da sözlerine ekledi. Konserve fasulyeleri soslar, yan yemekler veya daha lezzetli çorbalar yapmak için kullanabilirsiniz.