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Ünlü şef açıkladı: Asla tüketmeyin içindeki koruyucu madde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 13.11.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Ünlü şef açıkladı: Asla tüketmeyin içindeki koruyucu madde...

Acele ile bir şeyler yetiştirmeye çalıştığınızda konserve yiyecekler en iyi yardımcınızdır. Bilmeniz gereken ise şu: Tüm konserve ürünler her zaman en iyi yemeği ortaya çıkarmanıza katkıda bulunamayabilir. İşte şeflere göre, teneke kutularda satın alınabilecek en iyi ve en kötü yiyeceklerden bazıları.

KONSERVE MISIR SİZE ZAMAN KAZANDIRABİLİR

Mutfak Eğitimi Enstitüsü mutfak araştırma ve geliştirme direktörü şef Barry Tonkinson'a göre konserve mısır size yemek yaparken zaman kazandırabilir. Verdiği demeçte, 'mısırı hazırlamaktan ve pişirmekten ne kadar zevk alsam da, bazen hazırlık yapmadan bir yemeğe tatlılık ve renk katmak istiyorum' diyor.

KONSERVE BAL KABAĞI İLE YEMEKLERİNİZE KIVAM KATIN

Netflix'in "The Final Table" ödülünü kazanan şef Tim Hollingsworth'a göre, mükemmel tatlılar için konserve balkabağı en iyi tercih. Hollingsworth, Insider'a verdiği demeçte, 'her zaman konserve bal kabağı satın almalısınız çünkü her zaman kremsi bir kıvamdadır, özellikle balkabağı turtası yapıyorsanız. Balkabağının kendisinden bir püre elde etmek çok zaman alıcı ve zor' diyor.

KONSERVE FASULYE KULLANABİLİRSİNİZ

Ödüllü şef Amy Riolo'ya göre, pek çok insan fasulyeleri ıslatmayı ve pişirmeyi sevmez, bu nedenle konserve olanlar bir sonraki en iyi seçenek. Fasulyelerin protein ve lifle yüklü olduğunu söyleyen şef, oldukça çok yönlü olduklarını da sözlerine ekledi. Konserve fasulyeleri soslar, yan yemekler veya daha lezzetli çorbalar yapmak için kullanabilirsiniz.

KONSERVE DOMATES SOSU EN İYİ YARDIMCINIZ

Ezilmiş, bütün, doğranmış veya salça halinde konserve domatesler, taze bir seçenek olmadığında mükemmel bir alternatiftir. Soslar, çorbalar ve güveçler için hazır bulundurmak harika olabilir.

YEŞİL SEBZELER LEZZETİNİ VE BAZI BESİN MADDELERİNİ KAYBEDİYOR

Ödüllü şef Amy Riolo'ya göre, kuşkonmaz ve yeşil fasulye gibi yeşil sebzeler ve hatta bezelye, konserve yapmaya uygun değildir ve konserve işlemi sırasında çok fazla besin ve lezzet kaybeder.

KONSERVE MEYVELER AŞIRI TATLANDIRMA İŞLEMİNE MARUZ KALIR

Konserve meyveler lezzetli görünebilir, ancak mümünkün olduğunca uzakk durun. Çoğunlukla, konserve meyveler tatlandırılmış şuruplarda depolanır ve hayati besin maddelerini kaybetmiştir. Taze veya donmuş kullanmanız daha iyi.

KULLANIŞLI OLSALAR DA KONSERVE ÇORBALAR VE SOSLAR YÜKSEK İŞLEMDEN GEÇER

Bir çorba konservesini açıp hafif bir atıştırmalık veya öğle yemeği olarak hızlı bir şekilde ısıtmak iyi bir seçenek olarak görülebilir ancak ünlü şefler konserve çorbalarının, katkı maddeleri, koruyucular ve sodyum ile dolu olduğunu söylüyorlar.

KONSERVE ETLERDEN UZAK DURUN

Şef Barry Tonkinson'a göre, çok işlemden geçmiş konserve etlerden uzak durmalısınız. Konserve et, uzun ömür ve doku sağlamak için sodyum ve diğer koruyucu maddeleri son derece yüksek içerir.


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