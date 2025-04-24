Ünlü seri katilin hapishanede kullandığı iç çamaşırları satıldı! Müzede sergilemek için bakın ne kadar ödediler

Rosemary West isimli seri katilin hapishanede giydiği külotları sergilendi. Suçlunun iç çamaşırları, küratörün külotlar için 2.500 sterlin gibi inanılmaz bir ücret ödemesinin ardından İngiltere'deki bir müzede sergileniyor.

Müze küratörü Joel Griggs, West'in bir zamanlar giydiği iç çamaşırlarını satın almak için para ödedi ve müzenin onuncu yıl dönümünü kutladı. West, kocası Fred ile birlikte en az 10 kadına işkence yapıp öldürmüştü.

Külotu satın alan Joel şunları söyledi: "Bir hapishane görevlisi bunları çamaşır sepetinden çıkardı ve daha sonra bunları bize gülünç bir miktar para teklif etti, biz o zaman reddettik. Külottan alınan küçük kumaş parçaları daha sonra eBay'de satışa sunuldu ancak satış eBay'in kurallarına ve prosedürlerine aykırı olduğu için ürünler kaldırıldı"

Joel, "Onuncu yıldönümümüz geldiğinde, emekli olan hapishane görevlisiyle tekrar iletişime geçmenin faydalı olacağını düşündüm ve 2.500 sterlin karşılığında satın aldık" dedi.

KIZLARINI ÖLDÜRÜP GÖMDÜLER

1984'te Rose West ve Fred West, Gloucester'daki Cromwell Street evlerinde yakalanmıştı. Evleri, cinsel saldırıda bulundukları ve öldürdükleri düzinelerce kişinin mezarı haline gelmişti. 25 Şubat 1994'te, 1987'den beri canlı olarak görülmeyen kızları Heather'ı öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alındılar. Ertesi gün dedektifler Heather'ın kalıntılarını arka bahçedeki verandada gömülü halde buldular.

Tüyler ürpertici olaylar yaşanırken, iki gün içinde bahçede iki ceset daha bulundu. Bunlar, evin eski kiracısı olan 18 yaşındaki hamile Shirley Ann Robinson ve Alison Chambers'a aitti.

Daha sonra korkunç bir lakap olan ve 'Korku Evi' olarak anılacak olan Batı Yakası'ndaki evlerinin duvarlarına gömülmüş vücut parçaları da dahil olmak üzere daha da korkunç insan kalıntıları ortaya çıktı. Fred West, çiftin 1994'te tutuklanmasının ardından, aynı yıl yargılanmayı beklerken hapishanede intihar ederek öldü.