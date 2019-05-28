Ünlü seri katilin müritleri öldürdü! Sharon Tate öldüğünde 8,5 aylık hamileydi

Ayrıntılı hikaye ise şöyle:

8 Ağustos 1969'da Tate'in doğumuna iki hafta vardı. Evde akşam yemeği için arkadaşları aktris Joanna Pettet ve Barbara Lewis ile beraberdi. Onlara Polanski'nin eve dönüşünün gecikmesinden duyduğu sıkıntıyı anlatıyordu. Öğlen Polanski'yle telefonda konuştu. Kardeşi Debra, öteki kardeşi Patti ile Sharon'la kalmak istediğini söyledi ama Tate gerek olmadığını belirtti. Saat 1030'da arkadaşı Sebring ve Polanski'nin dostları Frykowski ve Folger ile akşam yemeği yedikten sonra eve döndü. Gece Charles Manson'ın ailesinden üyeler tarafından hepsi öldürüldü ve sabah Tate'in kahyası tarafından bulundular. Tate boynunda uzun bir ip ve 5'i ölümcül olmak üzere 16 kere bıçaklanmış olarak bulundu.

13 Ağustos'ta Kaliforniya'da Sharon Tate ve kollarında oğlu Paul Richard Polanski (ölümünden sonra aileleri tarafından ismi konulmuştu) defnedildi. Ölümünden sonra filmleri tekrar yayınlandı ve başarı kazandı. Kocası Roman Polanski de katiller yakalanana dek paranoya hastalığı geçirdi. Hollywood starları da yer değiştirmeye ya da güvenlik sistemlerini arttırmaya başladı.

Kasım 1969'da hapishanede yatan Susan Atkins Sharon Tate cinayetiyle ilgili olduğunu açıkladı ve suç ortaklarının da ismini verdi. 1970'te liderleri Charles Manson ve dört kişinın yargılaması başladı. Linda Kasabian'ın itiraflarına göre Charles Manson The Beatles hayranı ve onların dünyanın sonunun geldiğini haber verdiğine inanmış biriydi. Seçtiği ailesi bu kıyametten kurtulacaktı. Bir müzisyen olan Manson, müzik endüstrisinde başarısız olunca zengin insanları kurban etme kararı almıştı ve dört üyesine adresi verip oradaki herkesi öldürmelerini emretmişti.

Grup çitleri tırmanırken arabasını parkeden Steven Parent'le karşılaşmıştı. Parent hiçbir şey söylemeyeceğini söyleyip yalvarsa da Charles Watson onu dört el ateşle öldürüp bıçaklamıştı. Kasabian gözcülük yaparken Atkins, Watson ve Patricia Krenwinkel içeri girmişti. Evdeki dört kişinin yatmalarını isteyince Jay Sebring, Tate'in hamile olduğunu söyleyerek zarar vermemelerini istemiştir. Watson hemen Sebring'i öldürmüştür. Wojciech Frykowski ve Abigail Folger kaçıp ön kapıya doğru farklı yerlerden koşsalar da yakalanıp öldürülmüştü. Sharon Tate, oğullarını doğurtup öyle ölmek için yalvarsa da Atkins ve Watson onu öldüresiye bıçaklamış ve kanıyla giriş kapısına 'Domuz' yazmışlardı.