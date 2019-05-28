Ünlü seri katilin müritleri öldürdü! Sharon Tate öldüğünde 8,5 aylık hamileydi

1969 yılında ünlü seri katil Charles Manson'ın muritleri tarafından karnındaki bebeği ile birlikte öldürülen ünlü yönetmen Roman Polanski'nin de eşi olan Sharon Tate'i tanıyor musunuz? İşte o hazinli ölüm...
Sharon Tate'in öldürülmesi Helter Skelter adlı filme de konu olmuştur. Fime göre de bu genç kadının öldürülmesi tesadüf eseridir.
Charles manson adlı psikopat seri katil, albüm çalışmaları vb. şeyler yüzünden 1969 yılının bir Ağustos akşamı Terry Melcher adlı müzisyenin evine gider; ancak Melcher taşınmıştır ve kapıyı dönemin ünlü Hollywood yıldızlarından Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate açar.
Evin yeni sahiplerini kafasına kazıyan Manson, çok geçmeden müritlerini bu eve gönderir ve dünyalar güzeli bu insanı 8,5 aylık hamileyken vahşice öldürtür.
Özetle; Melcher taşınmamış veya Polanski çifti bu evi tutmamış olsaydı Sharon Tate muhtemelen bu şekilde öldürülmeyecekti ve anne olacaktı.
Katillerinden Susan Atkins, mahkemede verdiği ifadesinde yaptığının onu kesmediğini, Sharon Tate'i öldürdükten sonra tamamen zevk için karnını yarıp bebeğini çıkarmak, tüm kurbanların gözlerini oyup, gözleri duvarlara çarparak parçalamak istediğini ancak bunlara vakitlerinin yetmediğini söylemiştir.
Ayrıntılı hikaye ise şöyle:
8 Ağustos 1969'da Tate'in doğumuna iki hafta vardı. Evde akşam yemeği için arkadaşları aktris Joanna Pettet ve Barbara Lewis ile beraberdi. Onlara Polanski'nin eve dönüşünün gecikmesinden duyduğu sıkıntıyı anlatıyordu. Öğlen Polanski'yle telefonda konuştu. Kardeşi Debra, öteki kardeşi Patti ile Sharon'la kalmak istediğini söyledi ama Tate gerek olmadığını belirtti. Saat 1030'da arkadaşı Sebring ve Polanski'nin dostları Frykowski ve Folger ile akşam yemeği yedikten sonra eve döndü. Gece Charles Manson'ın ailesinden üyeler tarafından hepsi öldürüldü ve sabah Tate'in kahyası tarafından bulundular. Tate boynunda uzun bir ip ve 5'i ölümcül olmak üzere 16 kere bıçaklanmış olarak bulundu.
13 Ağustos'ta Kaliforniya'da Sharon Tate ve kollarında oğlu Paul Richard Polanski (ölümünden sonra aileleri tarafından ismi konulmuştu) defnedildi. Ölümünden sonra filmleri tekrar yayınlandı ve başarı kazandı. Kocası Roman Polanski de katiller yakalanana dek paranoya hastalığı geçirdi. Hollywood starları da yer değiştirmeye ya da güvenlik sistemlerini arttırmaya başladı.
Kasım 1969'da hapishanede yatan Susan Atkins Sharon Tate cinayetiyle ilgili olduğunu açıkladı ve suç ortaklarının da ismini verdi. 1970'te liderleri Charles Manson ve dört kişinın yargılaması başladı. Linda Kasabian'ın itiraflarına göre Charles Manson The Beatles hayranı ve onların dünyanın sonunun geldiğini haber verdiğine inanmış biriydi. Seçtiği ailesi bu kıyametten kurtulacaktı. Bir müzisyen olan Manson, müzik endüstrisinde başarısız olunca zengin insanları kurban etme kararı almıştı ve dört üyesine adresi verip oradaki herkesi öldürmelerini emretmişti.
Grup çitleri tırmanırken arabasını parkeden Steven Parent'le karşılaşmıştı. Parent hiçbir şey söylemeyeceğini söyleyip yalvarsa da Charles Watson onu dört el ateşle öldürüp bıçaklamıştı. Kasabian gözcülük yaparken Atkins, Watson ve Patricia Krenwinkel içeri girmişti. Evdeki dört kişinin yatmalarını isteyince Jay Sebring, Tate'in hamile olduğunu söyleyerek zarar vermemelerini istemiştir. Watson hemen Sebring'i öldürmüştür. Wojciech Frykowski ve Abigail Folger kaçıp ön kapıya doğru farklı yerlerden koşsalar da yakalanıp öldürülmüştü. Sharon Tate, oğullarını doğurtup öyle ölmek için yalvarsa da Atkins ve Watson onu öldüresiye bıçaklamış ve kanıyla giriş kapısına 'Domuz' yazmışlardı.
Susan atkins'in polis tarafından alınmış ifadesine göre 8 aylık hamile olan sharon tate'in katillere bebeğinin yaşaması için yalvardığı, doğum yapana kadar kendisini tutsak almalarını ondan sonra kendisini öldürmeleri için yalvarmış, ancak susan atkins'in "sana hiçbir şekilde merhamet göstermeyeceğim" sözünün ardından bıçaklanarak öldürülmüştür.
Bir diğer kötü ayrıntı ise bıçak yaralarını karnından almamış, göğsünden ve sırtından aldığı darbelerle ölmüştür. mezara gömülürken ise bebeği kollarının arasına yerleştirilerek onunla birlikte gömülmüştür. bu arada katili susan atkins 2011'de beyin kanseri yüzünden hapishanede ölmüştür. Diğer katiller ise şartlı tahliye talepleri sürekli reddedildikleri için halen hapis cezalarını çekmekteler.
Son olarak charles manson, 19 kasım 2017'de kaldığı hapishanede öldü.
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