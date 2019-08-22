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Ünlü siyasetçinin timsahı bir adamı ısırdı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Bir dönem o siyasetçiye ait timsah bir partide 70’li yaşlarının ortasındaki bir adamı ısırdı.

Ünlü siyasetçinin timsahı bir adamı ısırdı!

Emekli adam, bir dönem Fidel Castro'ya ait timsah tarafından Stokholm’deki Skansen Akvaryumu’ndaki özel bir partide ısırıldı. İsveçli haber ajansı TT’ye konuşan polis kontrol odası yetkilisi Mikael Pettersson, “Güvenlik camının yanlış tarafına elini koymuş ve timsahlardan biri tarafından ısırılmış” dedi.

KONUŞMA YAPACAKKEN ISIRILDI

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Adam akvaryumun timsahların kafesine yakın yerinde konuşma yapmaya hazırlandığı esnada ısırıldı. Skansen sözcüsü yaptığı açıklamada, “Timsah onu ısırdığı sırada kolu koruma bariyerinin üzerinde, timsahlara sırtı dönük biçimde duruyordu” dedi. Sözcü olayı “trajik bir kaza” şeklinde nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, “Kazanın boyutu şu an bilinmiyor. (...) Olay otomatik olarak polise bildirildi ve adam hastaneye kaldırıldı” ifadeleri yer aldı.

1970'LERDE ONA HEDİYE ETMİŞTİ

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Pettersson, “Olay yerine ulaştığımızda ağır biçimde bandajlara sarılmıştı” dedi. Skansen Akvaryumu’nda Castro ve Hillary isimli iki Kübalı timsah bulunuyor. İki timsah 1981’de Moskova Hayvanat Bahçesi’nden getirilmişti. Eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro 1970’lerde timsahları Rus kozmonot Vladimir Shatalov’a hediye etmişti. Hediye, sosyalist sistemdeki ülkeler arasındaki dostluğun göstergesiydi.

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BELLİ SÜRE EVİNDE BAKTI

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Castro ve Hillary’yi büyüten hayvan bakıcısı Jonas Wahlstrom, “(Shatalov) onları Moskova’ya götürdü ve karısı “Yeter artık!” diyene kadar onları dairesinde tuttu. Ve sonrasında onları Moskova’daki hayvanat bahçesine vermek zorunda kaldı” dedi.

'ONLARI EL BAGAJIMDA GÖTÜRDÜM'

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Moskova Hayvanat Bahçesi’nin sürüngenler için alanı yoktu ve Wahlstrom’dan onları Stokholm’e götürmesini istedi. Wahlstrom, “Onları Moskova’dan el bagajımda götürdüm” dedi. Castro ve Hillary’nin Skansen Akvaryumu’na geldikten sonra 11 tane yavrusu oldu.

POLİS DE OLAYI İNCELİYOR

Akvaryum, timsah saldırısı hakkında soruşturma başlattı ve daha fazla önlem aldı. Akvaryumun sözcüsü, “Düşüncelerimiz bu çok trajik olaydan etkilenen adamla ve ailesiyle birlikte” dedi. Stokholm’de gerçekleşen olayı polis de inceliyor.

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timsah ilginç haberler Fidel Castro rus kozmonot hayvanat bahçesi

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