Ünlü siyasetçinin timsahı bir adamı ısırdı!

Emekli adam, bir dönem Fidel Castro'ya ait timsah tarafından Stokholm’deki Skansen Akvaryumu’ndaki özel bir partide ısırıldı. İsveçli haber ajansı TT’ye konuşan polis kontrol odası yetkilisi Mikael Pettersson, “Güvenlik camının yanlış tarafına elini koymuş ve timsahlardan biri tarafından ısırılmış” dedi.

KONUŞMA YAPACAKKEN ISIRILDI

Adam akvaryumun timsahların kafesine yakın yerinde konuşma yapmaya hazırlandığı esnada ısırıldı. Skansen sözcüsü yaptığı açıklamada, “Timsah onu ısırdığı sırada kolu koruma bariyerinin üzerinde, timsahlara sırtı dönük biçimde duruyordu” dedi. Sözcü olayı “trajik bir kaza” şeklinde nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, “Kazanın boyutu şu an bilinmiyor. (...) Olay otomatik olarak polise bildirildi ve adam hastaneye kaldırıldı” ifadeleri yer aldı.

1970'LERDE ONA HEDİYE ETMİŞTİ

Pettersson, “Olay yerine ulaştığımızda ağır biçimde bandajlara sarılmıştı” dedi. Skansen Akvaryumu’nda Castro ve Hillary isimli iki Kübalı timsah bulunuyor. İki timsah 1981’de Moskova Hayvanat Bahçesi’nden getirilmişti. Eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro 1970’lerde timsahları Rus kozmonot Vladimir Shatalov’a hediye etmişti. Hediye, sosyalist sistemdeki ülkeler arasındaki dostluğun göstergesiydi.