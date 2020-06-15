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Ünlü spiker Diletta Leotta'nın paylaşımı rekor kırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.06.2020 17:49 | Son Güncelleme

Dünyanın en güzel spor spikerleri arasında gösterilen Diletta Leotta sevgilisi ve arkadaşları ile kendini doğanın kollarına attı. Yürüyüş sırasında arkadaşının kamerasına eğilerek poz veren ünlü spiker o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Açık renkli bir spor kıyafet tercih eden Leotta'nın paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

Ünlü spiker Diletta Leotta'nın paylaşımı rekor kırdı

İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden olan Diletta Leotta, ülkede futbolun olmadığı son hafta sonunu doğanın tadını çıkararak değerlendirdi. 28 yaşındaki İtalyan spiker, boksör sevgilisi Daniele Scardina ve yakın arkadaşlarıyla beraber Kuzey Lombardiya'da bulunan Bergamo Alplerine tırmandı.

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Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bölgede geçirdiği zamanı sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Leotta, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Güzel spiker tırmanış sırasında yorulunca durup nefeslenirken kendisini kameraya alan arkadaşına poz verdi.Kıvrımlı hatlarıyla dikkat çeken Leotta'nın eğilerek verdiği pozu, hayranlarının deyim yerindeyse yüreğini hoplattı.

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Geçtiğimiz günlerde 8. kattaki evine giren hırsızın değerli eşyalarını çalması sonucu psikolojisinin bozuk olduğunu dile getiren çekici spiker, yaşadığı stresi doğa yürüyüşüyle de atmış oldu.

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