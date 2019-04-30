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Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 30.04.2019 20:08 | Son Güncelleme

Show TV Ana Haner Bülteni Suncusu Ece Üner, Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'a sert tepki gösterdi.

Ece Üner, "Güzel günler göreceğiz diye diye en sonunda Kerimcan Durmaz'ın en müstehcen yerini bile gördük. Bir derginin kapağındaki karikatürde eline hortumu almış bir adam 'Herkes dışarıya çıksın da bir ülkeyi yıkayalım pislik içinde kaldı ortalık' diyordu. Gerçekten yıkayalım bu ülkeyi yoksa bu Kerimcanlar durmaz" ifadelerini kullandı.

VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ece Üner'in ana haber bülteninde Kerimcan Durmaz ile ilgili söyledikleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir çok kullanıcı Üner'i söylediklerinden ötürü tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
ece üner Kerimcan Durmaz

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