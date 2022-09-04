Ünlü spikerin ölümü herkesi yasa boğdu! Gördüğü şeyi kaldıramayınca...

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olay, büyük yankı uyandırdı. Ünlü bir haber spikeri olan Neena Pacholke'nin 27 Ağustos'ta nişanlısıyla yaşadığı evde başka bir kadının iç çamaşırını bulması üzerine, çiftin ayrılık kararı aldığı ve Neena'nın intihar girişiminde bulunup ne yazık ki hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

BERABER YAŞIYORLARDI

27 yaşındaki Neena Pacholke ve nişanlısının, evlilik hazırlığı içinde oldukları ve 12 Ekim'de düğünlerinin olduğu öğrenildi. Ayrıca çiftin, Pacholke'nin iç çamaşırını bulduğu evi birlikte aldıkları ve aslında 2 yıldır burada beraber yaşadıkları ortaya çıktı.

POLİSLER DOĞRULADI

Neena'nın ölümünün ardından, birçok iddia ortaya atılsa da, Wisconsin polisinin konuyla ilgili yaptığı açıklama her şeyi açıkladı. Neena'nın bir arkadaşının ihbarı üzerine 2 Eylül Cuma günü eve kontrole giden ve Neena'nın cansız bedeniyle karşı karşıya kalan polis ekipleri, genç kadının intihar sonucu öldüğünü doğruladı.

