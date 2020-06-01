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Ünlü spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medyayı salladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Sadece İtalya'da değil, tüm dünya çapında tanınırlığı olan spiker Diletta Leotta, Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağını öğrendi ve sevinçten çılgına döndü. Güzel spiker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla futbola olan özlemini dile getirirken, sıkı önlemler konusunda da uyarılarda bulundu.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medyayı salladı

İtalya'nın en ünlü muhabirlerinden biri olarak kabul eden Diletta Leotta, Serie A'nın başlamasından dolayı yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaştı. Instagram'da yaklaşık 6.6 milyon takipçisi olan Leotta, 20 Haziran'da başlayacak olan Serie A'yla ilgili yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

Saha içerisinde yaptığı yayın esnasından bir fotoğraf paylaşan 28 yaşındaki Leotta, "Çocuklar topu gördüklerinde gülümsemeye başlarlar. Serie A yeniden hoşgeldin" mesajını yazdı. Leotta'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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Karantina sürecinde sporla iç içe olan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen güzel spiker, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği dönemde spora ve futbola olan tutkusunu kaybetmediğini söyledi.

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