Ünlü spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medyayı salladı

İtalya'nın en ünlü muhabirlerinden biri olarak kabul eden Diletta Leotta, Serie A'nın başlamasından dolayı yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaştı. Instagram'da yaklaşık 6.6 milyon takipçisi olan Leotta, 20 Haziran'da başlayacak olan Serie A'yla ilgili yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

Saha içerisinde yaptığı yayın esnasından bir fotoğraf paylaşan 28 yaşındaki Leotta, "Çocuklar topu gördüklerinde gülümsemeye başlarlar. Serie A yeniden hoşgeldin" mesajını yazdı. Leotta'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Karantina sürecinde sporla iç içe olan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen güzel spiker, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği dönemde spora ve futbola olan tutkusunu kaybetmediğini söyledi.

