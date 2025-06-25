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Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'dan herkesi üzen haber! Tecrübeli televizyoncu Sabri Ugan entübe edildi

Geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğünü duyuran deneyimli spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenilmişti, bu haberden kısa bir süre sonra Ugan'ın hayatını kaybettiği bilgisi sosyal medyada konuşulurken oğlu Doruk Ugan'dan bu haberlere yalanlama geldi.

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'dan herkesi üzen haber! Tecrübeli televizyoncu Sabri Ugan entübe edildi
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Tecrübeli spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, geçen hafta sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklamasını yapmıştı.

ENTÜBE EDİLDİ

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62 yaşındaki spikerin beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi.

'HAYATINI KAYBETTİ' İDDİASI

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Bu gelişmeden kısa bir süre sonra 62 yaşındaki Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ugan'ın oğlu Doruk Ugan'dan bu iddialara yalanlama geldi. Doruk Ugan yaptığı paylaşımda "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ SAĞLIK SORUNLARIM VAR"

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Sabri Ugan, 17 Haziran’da yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. "Size gecikmiş bir açıklama borcum var" diyen Ugan, yaklaşık üç aydır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve teşhis konulan hastalığın en ağır hastalıklardan biri olduğunu dile getirmişti. Tedavi sürecinde moralinin yüksek olduğunu ve birinci kemoterapiyi tamamladığını açıklayan Ugan, eşinin ve çocuklarının desteğiyle hayata tutunduğunu belirtmişti.

SABRİ UGAN KİMDİR?

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24 Mayıs 1963’te Sakarya’da doğan Sabri Ugan, medya kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. 1991 yılında spor müdürlüğüne yükselen Ugan, Sakaryaspor’un maçlarını anlatarak spikerliğe adım attı. Ardından Kanal 6 ve Star TV gibi büyük kanallarda görev aldı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını anlatan Ugan, kariyeri boyunca birçok spor kanalında önemli görevler üstlendi. Ayrıca “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” adlı bir kitabı bulunuyor.

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