MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü sunucu Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı! Avizesinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü sunucu Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı! Avizesinin fiyatı dudak uçuklattı

06.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Aslı Hünel bugün Gelin Evi izleyenlerine evinin kapılarını açtı. Show Tv'nin fenomen programı Gelin Evi'nde 1000. program haftasına özel olarak bu defa programın sunucusu yarışmacı oldu. Gelinler sordu, Aslı Hünel yanıtladı. 85 bin TL'lik avize olay yarattı...

Ünlü sunucu Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı! Avizesinin fiyatı dudak uçuklattı

Saruhan Hünel’in kardeşi, Aslı Hünel bu defa sunucusu olduğu Gelin Evi programının yarışmacısı oldu. Ekranların ilgi ile izlenen yarışma programı Gelin Evi'nde 1000. program haftasına özel olarak bir sürpriz yapıldı ve Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı. Avizesinin fiyatı dudak uçuklattı...

ASLI HÜNEL EVİNİN KAPILARINI AÇTI

5 yıllık evli olan Aslı Hünel bugün sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi'nde yarışmacı oldu. Bu defa gelinler sordu, Aslı Hünel yanıtladı.

Ünlü sunucu Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı. Kahverengi tonlarının hakim olduğu evde farklı tasarımlar dikkat çekti. Avizesinin fiyatını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Aslı Hünel salonundaki avizenin 85 bin TL olduğunu söyledi.

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

İşte Aslı Hünel'in çok konuşulan evinden kareler;

aslı hünel 11

gelin evi 33

gelin evi 44

gelin evi 55

gelin evi 66

gelin evi 77

avize

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir..

Aslı Hünel 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dünyaevine girmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık... Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık...
Set öncesi kameralara yakalanınca gerildilerSet öncesi kameralara yakalanınca gerildiler
Müge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okuduMüge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okudu
Anahtar Kelimeler:
Aslı Hünel Aslı Hünel Yurtsever Saruhan Hünel gelin evi anne

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Kızlarından şaşırtan karar! "Babamın..."

Kızlarından şaşırtan karar! "Babamın..."

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.