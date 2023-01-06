Ünlü sunucu Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı! Avizesinin fiyatı dudak uçuklattı

Saruhan Hünel’in kardeşi, Aslı Hünel bu defa sunucusu olduğu Gelin Evi programının yarışmacısı oldu. Ekranların ilgi ile izlenen yarışma programı Gelin Evi'nde 1000. program haftasına özel olarak bir sürpriz yapıldı ve Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı. Avizesinin fiyatı dudak uçuklattı...

ASLI HÜNEL EVİNİN KAPILARINI AÇTI

5 yıllık evli olan Aslı Hünel bugün sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi'nde yarışmacı oldu. Bu defa gelinler sordu, Aslı Hünel yanıtladı.

Ünlü sunucu Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı. Kahverengi tonlarının hakim olduğu evde farklı tasarımlar dikkat çekti. Avizesinin fiyatını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Aslı Hünel salonundaki avizenin 85 bin TL olduğunu söyledi.

İşte Aslı Hünel'in çok konuşulan evinden kareler;





Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir..

Aslı Hünel 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dünyaevine girmiştir.

