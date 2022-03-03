Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

Özel hayatıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Buket Aydın, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Buket Aydın'ın iddialı tarzına ''Nerede birkaç yıl önceki organik Buket'' ve ''Asil ve tatlı kadın'' gibi yorumlar yapıldı.

1985 yılında Bursa'da dünyaya gelen Buket Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

Spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Buket Aydın, bir süre radyo programlarında sunuculuk yaptı. Ardından Kanaltürk'te spor ve hafta sonu haberlerini sundu.

2009 yılında CNN Türk'te sunuculuk yapan Buket Aydın, sonrasında TRT Türk kanalına transfer oldu.

NTV'de gece bültenini sunan Buket Aydın, Demirören Medya'ya geri döndü.

Özel hayatıyla gündeme gelen Buket Aydın, 2013 yılında evlendiği Erce Baykal'dan 2020 yılında boşandı.

Buket Aydın'ın adı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışmıştı.



