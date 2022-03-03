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  4. Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

03.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN Türk ekranlarında milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü sunucu Buket Aydın, şimdilerde Haber Global'de kamera karşısına geçiyor. Cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Buket Aydın, bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

Özel hayatıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Buket Aydın, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Buket Aydın'ın iddialı tarzına ''Nerede birkaç yıl önceki organik Buket'' ve ''Asil ve tatlı kadın'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! Mum ışığı eşliğinde poz verdi

1985 yılında Bursa'da dünyaya gelen Buket Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

Spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Buket Aydın, bir süre radyo programlarında sunuculuk yaptı. Ardından Kanaltürk'te spor ve hafta sonu haberlerini sundu.

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

2009 yılında CNN Türk'te sunuculuk yapan Buket Aydın, sonrasında TRT Türk kanalına transfer oldu.

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

NTV'de gece bültenini sunan Buket Aydın, Demirören Medya'ya geri döndü.

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

Özel hayatıyla gündeme gelen Buket Aydın, 2013 yılında evlendiği Erce Baykal'dan 2020 yılında boşandı.

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

Buket Aydın'ın adı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Mum ışığı eşliğinde...


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Buket Aydın
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