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Ünlü sunucu Canan Tuğaner'in yeni işi belli oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 04.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

2017 yılında kendisini taciz eden bir kişiye attığı kafayla günlerce konuşulan ünlü sunucu Canan Tuğaner, Beşiktaş Belediyesi'nde basın danışmanı oldu.

Ünlü sunucu Canan Tuğaner'in yeni işi belli oldu

2017 yılında Büyükada'da bikinili haldeyken cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı bir kişiyle tartışan ve tacizcisine kafa atan ünlü spiker Canan Tuğaner'in yeni işi belli oldu.

En İyi Arkadaşım, Davetsiz Misafir, Vazgeç Gönlüm gibi dizilerde rol alan ve TRT ekranlarında uzun dönem sunuculuk yapan Canan Tuğaner, bundan sonra Beşiktaş Belediyesi'nde basın danışmanı olarak görev yapacak.

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Tuğaner anlaşmanın ardından Instagram hesabındaki biyografi kısmına da yeni işinin bilgilerini ekledi.

GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKEN ADAMA KAFA ATMIŞTI

2017 yılında arkadaşlarıyla günübirlik Büyükada'ya giden Canan Tuğaner, cep telefonuyla konuşurken kendisini görüntüleyen kişiye tepki göstermiş ve arbede yaşanmıştı. Arbede sırasında Tuğaner, kendisinin görüntülerini çektiğini iddia eden kişiye kafa atmış ve alnında yaralanmıştı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in sahilde yürürken çekilen görüntüleri çıkmış ve Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulunmuştu.

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Beşiktaş Belediyesi

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