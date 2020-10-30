Ünlü sunucu öyle bir değişti ki tanımak imkânsız hale geldi

İngiliz televizyonlarının en çok izlenen şov programlarından biri olan Celebrity Juice, Cadılar Bayramı özel bölümünde birbirinden ilginç anlar yaşandı. Bir dönem MTV’de ve BBC’de sunuculuk yapan, şu sıralar daha çok mankenlikle ön plana çıkan Maya Jama’yı en fanatik hayranları bile tanıyamadı.

26 yaşındaki eski BBC radyo sunucusu, çizgi film karakteri Jessica Rabbit kılığında programa katıldı. Programı izleyenler Maya Jama’nın dönüşümü karşısında şaşkınlıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada hayranlarından tam destek alan Maya Jama, geçtiğimiz günlerde de lateks kıyafeti giymiş bir şekilde Cardi B’nin WAP şarkısıyla twerk yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.





