Ünlü sunucu Zuhal Topal, meğer Sinan Çetin'in Film Gibi programında yer almış!

Şimdilerde TV8 ekranlarında Yemekteyiz programını sunan Zuhal Topal'in, henüz kariyerinin çok başında bir genç kızken, Sinan Çetin'in asistanı olarak çalıştığını biliyor muydunuz?

Zuhal Topal'in televizyonla tanışması, 2002 yılında gerçekleşti. Sinan Çetin'in Film Gibi programında, Çetin'in asistanlığını yapan Topal'ın, o yıllara dair görüntüleri, sevenlerini şaşırttı.

Film Gibi programında Sinan Çetin'in asistanlığını yapan Zuhal Topal'e, bir anda şöhret kapıları açıldı.

Sihirli Annem, Geniş Aile, Selena gibi dizilerde yer almasının yanı sıra, sunduğu evlilik programlarıyla da adını duyurdu.

''BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR ACI VAR MI?''

İzdivaç programlarıyla kariyerinde sıçrama yaşayan Zuhal Topal, yıllar önce verdiği bir röportajda, evlilik programlarına dair şu yorumu yapmıştı:

Biraz tereddütlüydüm açıkçası. İnsanla uğraşmak çok zordur. İnsanlar gerçek işleri, gerçek hayat hikâyesi, gerçek insanlar görmek istiyor, sevgiye ve ilgiye muhtaçlar. O yüzden izdivaç programları ve aşk filmleri izlemek istiyorlar. Özellikle yaşlı insanlar yalnız ölmek istemiyor, haklılar. Eşleri ölmüş, çocukları gelinleri bakmıyor. Tek başıma ölsem, kediler gelecek başıma diyenler var. Bundan daha büyük bir acı var mı?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kariyerine her ne kadar 2002 yılında 'Sulu Boya' filmiyle adım atsa da, esas tanınırlığını 2003 yılında oynadığı Sihirli Annem dizisiyle elde etti. Zuhal Topal, kariyeri boyunca birçok dizi, film ve programda boy gösterdi.

ZUHAL TOPAL'İN SUNDUĞU PROGRAMLAR

2004 Hokus Pokus

2007 Şarkı Söylemek Lazım

2009-2011 Zuhal Topal'la İzdivaç

2011 4/4'lük Kadın

2012 Kazanmak İçin 1 Dakika

2012 Hayata Dair

2014 Cümbür Cemaat

2015-2016 /2016-2017 Zuhal Topal'la

2018-2021 Zuhal Topal'la Sofrada

2021- günümüz Zuhal Topal'la Yemekteyiz



