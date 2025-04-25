Günümüzde birbirinden dikkat çekici sanat eserleriyle öne çıkan birçok farklı sanatkâr bulunmaktadır. Sanatkâr olarak nitelendirilen bireylerin ilgi alanları birbirinden farklı olmaktadır. İnsanlık tarihinde birçok farklı sanat dalı ortaya çıkmıştır. Bu sanat dallarından biri resim olarak karşımıza çıkmaktadır. Resim yapan kişiler bu yeteneklerinden kaynaklı ressam olarak tanımlanmaktadır. Bazı ressamların yaptığı ünlü tabloların ise birçok kişi tarafından bilinmeyen gizemli öyküleri vardır.

Ünlü tabloların altında yatan gizemli 7 hikaye hangileridir?

Edebiyat, tiyatro, sinema, müzik gibi pek çok farklı sanat dalı vardır. Resim de bu sanat dalları arasında bulunmaktadır. Resmettikleri sanat eserleriyle öne çıkan ve tarihe de damgasını vuran birçok ünlü ressam mevcuttur. Resim sanatına ilgi duyan çoğu kişinin bu yapılan tablolar hakkında çok fazla bilgisi olmayabilmektedir. Zira özellikle ünlü tabloların ortaya çıkış hikâyeleri oldukça ilgi çekicidir. Bu bağlamda ünlü tabloların altında yatan gizemli 7 hikaye şöyledir:

1. Çığlık Tablosu

Ortaya çıkış hikâyesiyle dikkat çeken ilk ünlü tablo, Norveçli bir ressam olarak bilinen, Alman Dışavurumculuğu akımına yeni bir bakış açısı getiren Edward Munch’in Çığlık tablosudur. Bu tabloda kızıl renge bürünmüş bir gökyüzü ve çığlık atan bir görüntü yer almaktadır. Tablonun hikâyesi ise 1883 senesinde Endonezya bölgesinde gerçekleşmiş olan Krakatoa yanardağ patlaması ile alakalıdır. Edward Munch’ın yaşamı büyük üzüntü ve kayıplarla geçmiştir. Bu psikolojik ve olumsuz etkilerle birlikte yanardağ patlaması sonrası gökyüzünde oluşan kızıl renk birleşmiş ve ortaya bu ünlü tablo çıkmıştır.

2. Son Akşam Yemeği Tablosu

Bu eser dünyaca meşhur, önemli sanat eserleri ile görenleri hayran bırakan Leonardo da Vinci’ye ait bir eserdir. İBu tablo Hz. İsa ile onun en yakın dostları olarak bilinen 12 havarisinin son yediği akşam yemeğini anlatmaktadır. Bu tablonun gizemli tarafı ise hem yemeğin son akşam yemeği olması hem de 12 havariden birinin Hz. İsa’ya ihanet etmesidir.

3. Mona Lisa Tablosu

Bu tablo da yine Leonardo da Vinci’nin hayranlık uyandıran önemli tablolarından biridir. Dünya genelinde de popüler olan bu sanat eserinde İtalyan bir tüccar olarak hizmet veren Francesco del Giocondo’nun eşinin yer aldığı tahmin edilmektedir. Zira resimdeki kadının tam olarak kim olduğu net bir şekilde bilinmediğinden bu durum tabloyu daha da gizemli bir hale dönüştürmektedir.

4. Yıldızlı Gece Tablosu

Batı tarzı sanat yapıtlarıyla öne çıkan, dünyaca ünlü Vincent Williem van Gogh isimli ressama ait Yıldızlı Gece eseri, bilinmeyen gizemli bir hikâyeye sahiptir. 1889 senesinde yapılmış olan bu meşhur tabloda bir köy resmedilmiştir. Köyün gün doğumundan hemen öncesini betimleyen bu tablonun ortaya çıkış hikâyesi ise ressamın akıl hastanesinde kaldığı sürece dayanmaktadır. Ünlü ressam, bu tabloyu hastane odasının penceresinden gördüğü köy üzerine yapmıştır.

5. Guernica Tablosu

İspanyol bir ressam olarak öne çıkan, 20. yüzyıla sanatıyla damgasını vurmuş olan Pablo Picasso, bu tabloyu 1937 senesinde resmetmiştir. Tablonun yapıldığı senede İtalyan savaş uçakları ile Alman savaş uçakları ciddi bir saldırı gerçekleştirmiştir. Ünlü ressam bu trajedik olaydan çok etkilenmiş ve saldırı sonrası yaşananları bu tabloda anlatmıştır.

6. Whistler’ın Annesi Tablosu

Bu tablonun ortaya çıkış hikâyesi ise oldukça ilginçtir. Bu sanat eseri kelebek tarzı imzası ile dikkat çeken, Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuş olan meşhur ressam James Abbott McNeill Whistler’ın elinden çıkmış bir eserdir. Tabloda yer alan kadın gerçekte de ressamın annesidir. Zira resmin çizileceği tarihte model olacak kişi gelmemiş ve annesi model olarak resmedilmiştir.

7. Sakalsız Otoportre

Bu tablo dünyaca tanınan, bir eserinde sol kulağını kesip kendini resmeden ve önemli sanat eserleriyle dikkat çeken Vincent Williem van Gogh’a aittir. Bu eser ünlü ressamın son otoportresi olma özelliğini taşımakla birlikte annesine hediye etmek için hazırlanmıştır.