Ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu sınırları zorladı! Fileli elbisesiyle mest etti...

Gülşah Saraçoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Gülşen'in Twist koleksiyonundan aldığı kıyafetle hikaye paylaşan ünlü tasarımcı, içini gösteren fileli kıyafetiyle takipçilerini adeta büyüledi. Gülşah Saraçoğlu'nun cesur seçimi oldukça beğenildi.

Ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından verdiği pozlarla takipçilerini güzelliğiyle etkilemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde dekolteli seçimleriyle eleştirilerin odağında yer alan şarkıcı Gülşen'in yeni koleksiyonunu tanıtmasının ardından, koleksiyonu deneyen isimlerden biri de Gülşah Saraçoğlu oldu.

FİLELİ KIYAFETİYLE OLAY YARATTI

Şarkıcı Gülşen, yeni çıkardığı Twist koleksiyonundaki cesur elbiselerden birini Gülşah Saraçoğlu'na hediye etti. Hediyesini çok beğenen Gülşah Saraçoğlu, fileli cesur kıyafeti üstünde deneyerek takipçilerinin beğenisine sundu.

İçini gösteren fileli kıyafetiyle dans eden Gülşah Saraçoğlu'nun göğüs dekoltesi de oldukça dikkat çekti.





