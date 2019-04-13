Ünlü tavuk zincirinin varisi Kaila Methven, trajik çocukluğunu anlattı.

27 yaşındaki en ünlü fast-food tavuk zincirinin varisi olan Kaila Methven, şu anda lüks içinde yüzse de, dünyanın en tanınmış isimlerinden biri olsa da arkasında trajik bir çocukluk öyküsü taşıyor.

Medium adlı bir dergiye verdiği röportajda çocukluğuna dair bir çok trajik durumdan bahseden Kaila, alkolik olan annesinin o daha 14 yaşındayken intihar ettiğini itiraf etti.

Çocukken çok katı bir terbiye aldığı söyleyen Kaile, dedesinin büyüttüğü şirketi geliştirerek Rainbow Chicken Unlimed şirketini kurdu.

Babasının o 3 aylıkken onu terk ettiğini ve hayatında hiç baba figürü olmadığını bunun eksikliğini hep geçtiğini söyleyen genç varis, annesinin intiharını hala unutamadığını ve annesini kaybettikten sonra babası tarafından katı bir eğitim aldığını söyleyen genç varis, hala çocukluğunda yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını belirtti.

Ünlü varis, çocukluğu ile ilgili travmasını şu sözlerle anlatarak açıklamasını tamamladı:

"Paris'in eteklerinde tek yatak odalı bir dairede yaşayan, şehir merkezine iki saatlik bir tren yolculuğu yapan yedi kişiydik.”