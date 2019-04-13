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Ünlü tavuk zincirinin varisi Kaila Methven, trajik çocukluğunu anlattı.

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Şu anda lüks ve zenginlik içinde yaşayan Güney Afrika'nın en zengin üçüncü ailesinin varisi olan bu kadının kim olduğunu ve çocukluk hikayesini duyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

Ünlü tavuk zincirinin varisi Kaila Methven, trajik çocukluğunu anlattı.

27 yaşındaki en ünlü fast-food tavuk zincirinin varisi olan Kaila Methven, şu anda lüks içinde yüzse de, dünyanın en tanınmış isimlerinden biri olsa da arkasında trajik bir çocukluk öyküsü taşıyor.
Medium adlı bir dergiye verdiği röportajda çocukluğuna dair bir çok trajik durumdan bahseden Kaila, alkolik olan annesinin o daha 14 yaşındayken intihar ettiğini itiraf etti.

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Çocukken çok katı bir terbiye aldığı söyleyen Kaile, dedesinin büyüttüğü şirketi geliştirerek Rainbow Chicken Unlimed şirketini kurdu.

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Babasının o 3 aylıkken onu terk ettiğini ve hayatında hiç baba figürü olmadığını bunun eksikliğini hep geçtiğini söyleyen genç varis, annesinin intiharını hala unutamadığını ve annesini kaybettikten sonra babası tarafından katı bir eğitim aldığını söyleyen genç varis, hala çocukluğunda yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını belirtti.

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Ünlü varis, çocukluğu ile ilgili travmasını şu sözlerle anlatarak açıklamasını tamamladı:

"Paris'in eteklerinde tek yatak odalı bir dairede yaşayan, şehir merkezine iki saatlik bir tren yolculuğu yapan yedi kişiydik.”

"Mutfak katında yaklaşık üç yıl uyudum ve elimden geldiğince çok iş yaptım."

"Bu Beverly Hills kızı, Rodeo Drive'daki bir konaktan, Fransa'nın getto banliyölerine, kelimenin tam anlamıyla BBC haberlerinde sürekli yanan bombalanan bir bölgede yaşamıştı."

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Girişimci, annesinin ölümünü takiben babasının ailesiyle yaşadığı deneyimi "oldukça zihinsel olarak tahrip edici" olarak nitelendirdi.

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Okulu bitirdikten sonra, kariyerine başladığı Los Angeles'a geri döndü.

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Model ve moda tasarımcısı kısa süre önce 10 milyon £ değerinde elmas dışında hiç bir şey giymediği adeta çıplak olduğu bir dergi çekimi gerçekleştirmişti.

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Instagram yıldızı bir dergide neredeyse çıplak görünmesi ile ilgili "kadınları güçlendirmek" istediğini söylemişti.

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