Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu!

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu.

KAZANMAYI GARANTİLEDİ

CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lâl Denizli, sandıkların yüzde 70'inden fazlasının açıldığı ilçede yüzde 56,07 ile seçimi kazanmayı garantiledi. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 33,63'te kaldı.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.





