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Ünlü Türk markasının cevizli sucuğu toplatılıyor! 7 bölgeden acilen geri çağırıldı!

Almanya'da satışı olan ünlü Türk markasının cevizli sucuğu acilen marketlerden toplatılıyor. 7 bölgeden geri çağırıldı.

Ünlü Türk markasının cevizli sucuğu toplatılıyor! 7 bölgeden acilen geri çağırıldı!

Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde satışta olan yerli üretim Türk markası “Yörükoğlu” imzalı geleneksel şekerleme geri çağırıldı.

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Almanya merkezli Natur Food GmbH tarafından üretilen ve dağıtımı yapılan “Yörükoğlu Narlı Cevizli Sucuk” adlı ürünün içerisinde Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL) tarafından yapılan açıklamada, “Cochenillenrot A” (E 120) renklendiricisine rastlandığı bildirildi.

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HAYVANSAL KÖKENLİ BOYA MADDESİ

Almanya’da gurbetçiler tarafından da ilgi gören “narlı cevizli sucuk”, hayvansal kökenli boya maddesi nedeniyle toplatılıyor. Gıda güvenliği birimleri, ürünün Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde satışa sunulduğunu ve bu partilerin piyasadan toplanmasına karar verildiğini bildirdi.

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Natur Food GmbH, tüketicilere ellerinde bulunan ürünü tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ürünler, alışveriş fişi ibrazı zorunluluğu olmadan satın alınan mağazalara iade edilebilir ve ürün bedeli tüketiciye geri ödeneceğini belirten firma, yaşanan durum nedeniyle üzgün olduğunu belirterek tüketicilerin sağlığını ön planda tutmak adına bu önlemin alındıklarını vurguladı.

Kaynak: securite-alimentaire

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Anahtar Kelimeler:
Almanya sucuk
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