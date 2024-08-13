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Ünlü türkücü Nihat Doğan bekar evinin kapılarını açtı! Yatak odasını gezdirirken gözyaşlarını tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.08.2024 12:19
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İki yıl önce dünyaevine giren Nihat Doğan ile İranlı eşi Arzu Doğan'ın boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Arzu Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ayrılık nedenini aldatma olarak açıklamıştı. Ani boşanma kararının ardından Nihat Doğan evden ayrıldı ve kendisine 2+1 bir ev tuttu. Ünlü türkücü bekar evinin kapılarını açtı. Yatak odasını gezdirirken gözyaşlarını tutamadı...

MYNET-Nihat Doğan ile İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), Ağustos 2022'de sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Arzu Doğan-Nihat Doğan çiftinin 2023 yılında Badıkan adını verdikleri bir evlatları dünyaya geldi.

Ancak ünlü çiftten üzen haber mayıs ayında geldi ve ani boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanma sebebi olarak da Nihat Doğan'ın eşini aldattığı iddia edildi.

Ani boşanmanın ardından Nihat Doğan evden ayrıldı ve kendisine 2+1 bir ev tuttu. Uzun yıllar yalnız yaşayan ve boşandıktan sonra ayrı bir eve yerleşen Doğan bekar evinin kapılarını “Evrim Akın ile Ev Gezmesi’’ programına açtı.

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2+1 EVDE SADELİK HAKİM

Doğan'ın evinde sadelik ön plana çıktı. Salon ve mutfağın bir arada olduğu evde yeşil ve gri renkte koltuk takımını siyah mermer yemek masasıyla tamamlandığı görüldü.

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Ünlü türkücünün yatak odasında ise siyah renklerin hakim olduğu görüldü. Yatağından, perdesine hemen hemen bütün eşyalar siyah tercih edilmiş.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Doğan, yatak odasını gezdiriken oğlu Badıkan'dan bahsetti ve gözyaşlarını tutamadı.

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Ünlü türkücü 'Sabahları kalktığımda oğlumun eksikliğini çok hissediyorum. Oğlumun yastığı bende onu hiç yıkamıyorum. Yıllardır yalnız yaşıyorum ama en zoru evladından ayrı yaşamak.' diye konuştu.

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EV 5

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