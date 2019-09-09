Ünlü turşu ustasından turşu kurmanın püf noktaları!

Yarım asırdır turşuları ile ünlü Halit Demir, turşunun şeffaf kaplara konulması gerektiğini belirterek, "Normal plastik kaplara turşu kurarsanız mayalanma esnasında çıkan gazlardan dolayı, kanserojen madde oluşabiliyor. Zaten Sağlık Bakanlığı da buna onay vermiyor. O yüzden turşunun şeffaf kaplara kurulmasını tavsiye ediyorum” dedi.

ÖNCEDEN HAYVAN GÜBRESİ KULLANILIRDI

Turşu kurarken kullanılan meyve ve sebzelerin olgunluğa ulaşmaması gerektiğini ifade eden turşu ustası Demir, "Salatalık olsun, domates olsun tam olgunluğa ulaşmadan alıp kurarsanız kütür kütür yersiniz. Ama olgunlaşmaya başladıktan sonra alıp kurduğunuz takdirde diri gözükür ama tuzu yedikten sonra erir, su olur gider. Sadece kabuk ve çekirdek kalır. Turşu kurulurken içme suyu kullanılmalıdır. Çeşme suyu klorludur ve klorun girdiği yerde pek randıman alamazsınız. 5 litrelik bir kaba turşu kuruyorsanız yarısı kadar su kullanılmalı. İnsanlar eski turşular yok diyor. Ben de diyorum ki eski sebzeler de yok. Önceden hayvan gübresi kullanılırdı, şimdi suni gübreler ve suni tohumlar kullanılıyor” açıklamasını yaptı.