Ünlü villayı kiraladı, selfie çekince kıyamet koptu! İstenen para dudak uçuklattı

TikTok fenomeni Sean Davis, 2.400 dolara (yaklaşık 99 bin TL) kiraladığı cam kaplı lüks villada çektiği bir selfie yüzünden 10 bin dolarlık (yaklaşık 400 bin TL) tazminat davası açıldı.

SELFİE ÇEKİNCE ORTALIK KARIŞTI

Netflix'in "World's Most Amazing Vacation Rentals" belgeselinde de yer alan ve Demi Lovazo, Lizzo, Diplo gibi ünlü isimlerin ziyaret ettiği 5.500 metrekarelik villa, yansıtıcı cephesiyle çevreye kamufle olacak şekilde tasarlanmıştı. Evi kiralayan fenomenin kız arkadaşı evin banyosunda selfie çekip bir markayı etiketleyince kıyamet koptu.

Davis, "Evde herhangi bir marka çekimi yapmadık. Dışarıda birkaç kare aldık ama asıl sorun bir selfie oldu" dedi. "Gece içeriden dışarıyı göremiyorsunuz ama dışarıdan içerisi net görünüyor. Üstelik yapı boyunca çatırdama sesleri geliyor ve adeta gökdelen gibi gece boyunca gürültü yapıyor." ifadelerini kullandı. Paylaştığı video ise miilyonlarca kez izlendi.