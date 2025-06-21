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Ünlü vücut geliştirme şampiyonu evinde ölü bulundu! Boşanmak istemişti, eşi çekiçle katletti

Vücut geliştirme şampiyonu Zunilda Hoyos Mendez, evinde çekiçle dövülerek öldürüldü. Aynı evde eşinin de bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polis çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü vücut geliştirme şampiyonu evinde ölü bulundu! Boşanmak istemişti, eşi çekiçle katletti

Kolombiyalı vücut geliştirme şampiyonu Zunilda Hoyos Mendez, İspanya'nın Costa del Sol bölgesindeki evinde çekiçle dövülerek öldürüldü.

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"She Hulk" lakabıyla tanınan 43 yaşındaki sporcunun erkek arkadaşı 46 yaşındaki Jarrod Gelling'in ise kendi kendine verdiği bıçak yaraları nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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KOCASI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Yeğeni Yuleydis, teyzesinin boşanma kararı aldığını ve agresif davranışları nedeniyle eşinden ayrılmak istediğini söyledi. Polis, Zunilda'nın bir arkadaşının kayıp başvurusunun ardından evde çiftin cansız bedenini buldu. Kadının vücudunda darp izleri olduğu, erkeğin ise intihar ettiği düşünülüyor.

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Sporcu, OnlyFans ve Fansly gibi platformlarda 100 binden fazla takipçiye sahipti. 2021'de Latin Amerika şampiyonasında ikinci olmuş ve yeni yarışmalar için hazırlanıyordu. Yakın arkadaşı ve antrenörü Behnaz Azar "Dünyada tanıdığım en güçlü ve aynı zamanda en yumuşak kalpli kadındı" diye duygularını paylaştı.

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spor
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