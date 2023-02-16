Ünlü yayıncıdan Cristiano Ronaldo'ya büyük tepki! 'Bir tane story bile atmadı'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, Türkiye'yi yasa boğdu. Yıkılan binaların ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan felaket sonrasında Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları başlatılırken, spor camiasından da birçok isim destek olmuştu.

FORMASI AÇIK ARTIRMADA SATILMIŞTI

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo da Merih Demiral'ın başlattığı kampanyada formasının açık artırmada satılmasını onaylamıştı.

SERT TEPKİ GELDİ

Ünlü Twitch yayıncısı Hasan Arda Kaşıkçı, dünyaca ünlü futbolcunun Türkiye'de yaşanan felaket sonrasında yeterli desteği vermediğini dile getirdi ve Ronaldo'yu sert bir dille eleştirdi.

"İNSAN BİR TANE STORY ATAR, 'YARDIM' DER!"

Twitch'te H-Talks adıyla yayın yapan Kaşıkçı, Cristiano Ronaldo için "Gözünü kapatan bir adam daha var, Ronaldo! İnsan bir tane story atar. Merih Demiral'a 'Sende bir tane imzalı forma vardı, onu sat' demiş. 200 milyon kazandın, oradan 1 milyon sekmedi mi? Dünyada en çok takipçisi olan adamsın. İnsan bir story atar, "Türkiye ve Suriye'deki insanlar için yardım fonu" der. Adam falan değilmişsin. Messi story mi atmadı, paralar mı vermedi? Hepsini yaptı. Ronaldo bir kılını kıpırdatsaydın ya." ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Instagram'da en çok takipçisi olan kişi unvanını kazanmıştı.

