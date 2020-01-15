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  4. Ünlü yetişkin film yıldızı Sins 'Erik Dalı' ile oynadı!

Ünlü yetişkin film yıldızı Sins 'Erik Dalı' ile oynadı!

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

ABD’li dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Johnny Sins, resmi Twitter adresinden Erik Dalı oynadığı bir video yayınlayarak Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ünlü yetişkin film yıldızı Sins 'Erik Dalı' ile oynadı!

Dünyanın en çok tanınan erkek yetişkin film yıldızlarından biri olan Johnny Sins yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. 13 saniyelik paylaşımda misket oynayan Sins, videoda Erik Dalı müziğini de kullandı.

'OTURMAYA MI GELDİK'

Binlerce beğeninin geldiği paylaşımda Amerikalı yıldız, "Türk arkadaşlarım, oturmaya mı geldik" ifadesini kullanarak Türkiye'de yeni bir projede yer alacağını da söyledi. Türk takipçileri ise videoya yorumlar yağdırdı.

TÜRK ATIŞTIRMALIKLARINI DENEMİŞTİ

Amerikalı yıldız daha önce Türk atıştırmalık ürünlerini denediği videosu, yayımlandığı gün 2 milyona yakın görüntülenme sayısına ulaşmıştı. 11 dakikalık video boyunca Sins çeşitli ürünleri denedi ve beğenip beğenmediğine ilişkin yorumlar yapmıştı.

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