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Ünlü yetişkin film yıldızı Stoya'dan Ekrem İmamoğlu'na destek! Paylaşımı olay oldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.05.2019 07:08 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Stoya, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mazbatasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Stoya'nın kişisel Twitter hesabından yaptığı "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Ünlü yetişkin film yıldızı Stoya'dan Ekrem İmamoğlu'na destek! Paylaşımı olay oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenileme kararı gündemden düşmüyor. YSK'nın kararı tüm Türkiye'de konuşulmaya devam ederken, alınan kararın ülke dışında da etkisi sürüyor.

Son olarak dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Stoya da "İstanbul" kararıyla ilgili tartışmalara katıldı.

STOYA'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK

Stoya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe, “Her şey çok güzel olacak” diye yazınca gündeme oturdu. Ünlü yıldızın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

stoya

İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın almış olduğu kararın ardından yaptığı ilk açıklamada tüm sanatçılara ve iş adamlarına susmamaları için çağrı yapmış, İmamoğlu'nun konuşmasının ardından da ünlü isimler art arda "Her şey çok güzel olacak" paylaşımlarında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ysk stoya ekrem imamoğlu Twitter istanbul

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Reklamın kötüsü olmaz. Kaldı ki en çok kınayanlar belki de en çok bu tip yayınları seyredenler olabilir. Güzel yanı tüm dünyanın bu sloganı benimsemesi ve gözlerinin 23 Haziranda İstanbulda olacak olması.Eeee bu kadar göz de oradayken hile,mızıkçılık ve hak ihlali yapmak biraz sıkar.....
Kendisine saygı duyarım. İşinin hakkını verenlerden :)
VAY BE ARTIK KİMLERE KALDI DESTEKLEMEK,BİRDE MÜŞTERİLERİ DESTEKLESYDİ İYİ OLUDU:):):)
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