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Ünlü yönetmen karar verdi! Palu ailesi film oluyor

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 22.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

30. Ankara Film Festivali’nde konuşan yönetmen Emin Alper, tüm Türkiye'de gündem olan Palu ailesi üzerine bir korku filmi yapmak istediğini açıkladı.

Ünlü yönetmen karar verdi! Palu ailesi film oluyor

Kız Kardeşler isimli son filmiyle 38. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale ödülünü kazanan yönetmen Emin Alper, yeni projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

  1. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan Emin Alper, gelecek projelerinden birinin Palu ailesi üzerine bir korku filmi olduğunu dile getirdi.

Bir seyircinin “Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu” sözlerine Alper, şu yanıtı verdi: “Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım" dedi.

Kocaeli, Körfez’de yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu. Havva Palu, 2018’de oğulları İsa ve Fatih ile birlikte bir televizyon programına katılmış ve kayıp kızı ve torununun bulunmasını istemişti. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal’ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmış, ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
palu ailesi Emin Alper

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