Ünlü yönetmen karar verdi! Palu ailesi film oluyor

Kız Kardeşler isimli son filmiyle 38. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale ödülünü kazanan yönetmen Emin Alper, yeni projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bir seyircinin “Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu” sözlerine Alper, şu yanıtı verdi: “Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım" dedi.
Kocaeli, Körfez’de yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu. Havva Palu, 2018’de oğulları İsa ve Fatih ile birlikte bir televizyon programına katılmış ve kayıp kızı ve torununun bulunmasını istemişti. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal’ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmış, ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Korkunç kaza! Anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum