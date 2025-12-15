Mynet Trend

Ünlü yönetmen ve eşi lüks malikanelerinde ölü bulundu! Bıçak darbeleriyle katledilmişler

Hollywood’un efsane isimlerinden Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu. Polis, olayın çifte cinayet olabileceğini belirtirken soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.

Çiğdem Sevinç

Ünlü yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu. Polis, olayın çifte cinayet olabileceğini aktardı.

Ünlü yönetmen ve eşi lüks malikanelerinde ölü bulundu! Bıçak darbeleriyle katledilmişler 1

78 yaşındaki Reiner ve 68 yaşındaki eşi Michele Singer’in vücutlarında bıçaklanma izleri olduğu bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Ünlü yönetmen ve eşi lüks malikanelerinde ölü bulundu! Bıçak darbeleriyle katledilmişler 2

ŞÜPHELİ BELİRLENEMEDİ

Los Angeles Polis Departmanı, şu ana kadar şüpheli belirlenmediğini ve gözaltına alınan kimse olmadığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.

Ünlü yönetmen ve eşi lüks malikanelerinde ölü bulundu! Bıçak darbeleriyle katledilmişler 3

Aile adına yapılan açıklamada, büyük bir üzüntü yaşandığı belirtilerek mahremiyet talep edildi.

Ünlü yönetmen ve eşi lüks malikanelerinde ölü bulundu! Bıçak darbeleriyle katledilmişler 4

Rob Reiner, When Harry Met Sally, The Princess Bride, Stand By Me ve This Is Spinal Tap gibi filmlerle sinema tarihine geçmişti.

