Ünlü yönetmen ve eşi lüks malikanelerinde ölü bulundu! Bıçak darbeleriyle katledilmişler

Ünlü yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu. Polis, olayın çifte cinayet olabileceğini aktardı.

78 yaşındaki Reiner ve 68 yaşındaki eşi Michele Singer’in vücutlarında bıçaklanma izleri olduğu bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ BELİRLENEMEDİ

Los Angeles Polis Departmanı, şu ana kadar şüpheli belirlenmediğini ve gözaltına alınan kimse olmadığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.

Aile adına yapılan açıklamada, büyük bir üzüntü yaşandığı belirtilerek mahremiyet talep edildi.

Rob Reiner, When Harry Met Sally, The Princess Bride, Stand By Me ve This Is Spinal Tap gibi filmlerle sinema tarihine geçmişti.