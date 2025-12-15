Müslüman mezarlarına çirkin saldırı! Plaj katliamından sonra gerilim arttı

Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Narellan Mezarlığı’ndaki Müslümanlara ait mezarlara domuz kafaları atılması, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Olay, Bondi Beach’te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının hemen ardından yaşandı. Yetkililer, mezarlığa yönelik saldırının intikam amaçlı bir nefret eylemi olabileceği üzerinde duruyor.

Camden bölgesinde yer alan mezarlıkta yaşanan olay, bölgede yaşayan Müslüman toplumda endişe ve üzüntü yarattı. Müslüman cenaze hizmetleriyle tanınan Ahmad Hraichie, mezarlara yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı. Hraichie, hayatını kaybeden kişilerin güncel olaylarla hiçbir bağlantısının olmadığını vurgulayarak, mezarların tüm inançlar için saygı ve huzur alanları olduğunu ifade etti.

“BU EYLEM NE ADALET NE DE ÇÖZÜM GETİRİR”

Hraichie, saldırının yalnızca öfke, korku ve toplumsal ayrışmayı körüklediğini belirtti. Açıklamasında, bu tür eylemlerin barışa ya da adalete hizmet etmediğini, aksine toplumdaki gerilimi artırdığını dile getirdi.

BONDİ BEACH SALDIRISI VE KAYIPLAR

Mezarlık saldırısı, Bondi Beach’te yaşanan ve Avustralya’yı yasa boğan silahlı saldırının ardından gerçekleşti. İddialara göre saldırıyı 24 yaşındaki Naveed Akram ve 50 yaşındaki babası Sajid Akram gerçekleştirdi. Baba Sajid Akram olay yerinde hayatını kaybederken, Naveed Akram polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve hastanede gözetim altına alındı.

Saldırıda 14 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 10 ile 87 arasında olduğu açıklandı. Ayrıca 42 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaralılar arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

CENAZELERİ KABUL EDİLMEYECEK

Sydney’deki Müslüman liderler, saldırının İslam’la bağdaştırılamayacağını vurguladı. Toplumun önde gelen isimleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin cenazelerinin kabul edilmeyeceğini ve dini defin törenlerinin yapılmayacağını açıkladı.

Öte yandan, saldırının ardından bazı Müslüman din adamları ve aileler tehdit aldıklarını açıkladı. Bazı kişilerin güvenlik gerekçesiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı, polis koruması talep edildiği belirtildi.