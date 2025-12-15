Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Müslüman mezarlarına çirkin saldırı! Plaj katliamından sonra gerilim arttı

Bondi Beach’te 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Sydney’de nefret gerilimi sokağa taştı. Müslüman mezarlarına domuz kafaları atılırken, İslam toplumu saldırıyı kesin bir dille reddederek saldırganların cenazelerini kabul etmeyeceğini duyurdu.

Müslüman mezarlarına çirkin saldırı! Plaj katliamından sonra gerilim arttı
Çiğdem Sevinç

Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Narellan Mezarlığı’ndaki Müslümanlara ait mezarlara domuz kafaları atılması, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Olay, Bondi Beach’te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının hemen ardından yaşandı. Yetkililer, mezarlığa yönelik saldırının intikam amaçlı bir nefret eylemi olabileceği üzerinde duruyor.

Müslüman mezarlarına çirkin saldırı! Plaj katliamından sonra gerilim arttı 1

Camden bölgesinde yer alan mezarlıkta yaşanan olay, bölgede yaşayan Müslüman toplumda endişe ve üzüntü yarattı. Müslüman cenaze hizmetleriyle tanınan Ahmad Hraichie, mezarlara yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı. Hraichie, hayatını kaybeden kişilerin güncel olaylarla hiçbir bağlantısının olmadığını vurgulayarak, mezarların tüm inançlar için saygı ve huzur alanları olduğunu ifade etti.

“BU EYLEM NE ADALET NE DE ÇÖZÜM GETİRİR”

Hraichie, saldırının yalnızca öfke, korku ve toplumsal ayrışmayı körüklediğini belirtti. Açıklamasında, bu tür eylemlerin barışa ya da adalete hizmet etmediğini, aksine toplumdaki gerilimi artırdığını dile getirdi.

Müslüman mezarlarına çirkin saldırı! Plaj katliamından sonra gerilim arttı 2

BONDİ BEACH SALDIRISI VE KAYIPLAR

Mezarlık saldırısı, Bondi Beach’te yaşanan ve Avustralya’yı yasa boğan silahlı saldırının ardından gerçekleşti. İddialara göre saldırıyı 24 yaşındaki Naveed Akram ve 50 yaşındaki babası Sajid Akram gerçekleştirdi. Baba Sajid Akram olay yerinde hayatını kaybederken, Naveed Akram polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve hastanede gözetim altına alındı.

Saldırıda 14 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 10 ile 87 arasında olduğu açıklandı. Ayrıca 42 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaralılar arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

Müslüman mezarlarına çirkin saldırı! Plaj katliamından sonra gerilim arttı 3

CENAZELERİ KABUL EDİLMEYECEK

Sydney’deki Müslüman liderler, saldırının İslam’la bağdaştırılamayacağını vurguladı. Toplumun önde gelen isimleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin cenazelerinin kabul edilmeyeceğini ve dini defin törenlerinin yapılmayacağını açıkladı.

Öte yandan, saldırının ardından bazı Müslüman din adamları ve aileler tehdit aldıklarını açıkladı. Bazı kişilerin güvenlik gerekçesiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı, polis koruması talep edildiği belirtildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü yönetmen lüks evinde ölü bulundu! Bıçak darbeleriyle...Ünlü yönetmen lüks evinde ölü bulundu! Bıçak darbeleriyle...
Ünlü plajda korku dolu anlar: Silah sesleri yükseldi!Ünlü plajda korku dolu anlar: Silah sesleri yükseldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
domuz mezar plaj avusturalya doları saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.