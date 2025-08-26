Mynet Trend

Ünlü yönetmen Woody Allen o festivale katıldı, ortalık karıştı! Açıklama geldi

Woody Allen'ın Moskova Film Festivali'ne katılması ortalığı karıştırdı. Ukrayna, "Utanç verici" dedi. Ünlü yönetmen ise açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen, Pazar günü Moskova Uluslararası Film Haftası’nda, uzun süredir Rusya lideri Putin’e yakınlığıyla bilinen yönetmen Fyodor Bondarchuk’un moderatörlüğünde çevrim içi bir oturuma katıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Woody Allen’ın Moskova Uluslararası Film Haftası’na katılması, Rus savaş suçluları tarafından öldürülen veya yaralanan Ukraynalı oyuncu ve sinemacıların fedakarlıklarına hakarettir” denildi.

"SANATI DIŞLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Moskova Uluslararası Film Haftası’na katılmasıyla ilgili sert tepkilere yanıt verdi. Woody Allen, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, savaşı kınadığını ancak sanatı dışlamanın çözüm olmadığını belirtti.

Ünlü isim “Ukrayna’daki çatışmaya gelince, Vladimir Putin’in tamamen haksız olduğuna yürekten inanıyorum. Sebep olduğu savaş korkunç. Ama politikacıların ne yaptığına bakılmaksızın, sanatsal diyalogları kesmenin asla yardımcı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

