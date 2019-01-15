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Ünlü yönetmenin annesi trafik canavarı kurbanı

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SİNEMA TV  | 15.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ferahnaz Benli’nin sinema projeleriyle tanınan yönetmen Orçun Benli’nin annesi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü yönetmenin annesi trafik canavarı kurbanı

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarındaki sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji’nde görevli hemşire Ferahnaz Benli’ye (61) Ali K’nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen Benli ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Benli’yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Buradaki yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hemşire Benli tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan araç şoförü Ali K, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili Soruşturma sürüyor.

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Öte yandan hayatını kaybeden Ferahnaz Benli'nin 5 Dakikada Değişir Bütün İşler, Gulyabani, Bu Son Olsun, Manipulasyon, Hep Yek 2 gibi birçok filimin yönetmeni ve sinema projeleriyle tanınan Orçun Benli'nin annesi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferahnaz Benli Orçun Benli

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