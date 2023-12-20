Ünlü yorumcu Güntekin Onay canlı yayında 'Haberiniz yok belki ama...' diyerek duyurdu! Meğer o kulüp de sahadan çekilecekmiş

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor mücadelesinde ev sahibi ekibin başkanı karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın kararları sonrası takımı sahadan çekti ve oyunculara soyunma odasına gitmelerini söyledi. Yaşanan bu durum izleyenlerde büyük bir şaşkınlık yaratırken ünlü yorumcu Güntekin Onay karşılaşmanın ardından beIN Sports'ta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BELKİ HABERİNİZ YOKTUR..."

Güntekin Onay, Trabzonspor - İstanbulspor maçının ardından yaşananlar için şunları söyledi: "Çok büyük bir kaos yaşandı 8 gün önce. Liglere ara verildi. Sayın federasyon başkanı çıktı, süresiz ara verdik dedi. 24 saat geçmeden Salı günü maçlar başlayacak dedi. Hakemler önce maça çıkmıyoruz dediler sonra çıkıyoruz dediler. Bugün bunlar oldu. Geçen hafta lige ara verilmeden önce Altay takımı sahadan çekilecekti. Vazgeçtiler, yaşanan hakem hatalarından dolayı 1. Lig’de. Belki haberiniz yoktur. Maçlara ara verildi 1. Lig maçları oynandı. Yani o kadar çok çelişki ve üzerine konuşulması gereken şey var ki…"

"TAKIMI SAHADAN ÇEKECEKTİ"

TRT Spor'dan Veli Yiğit de Manisa FK - Altay maçının olduğu gün X üzerinden yaptığı şu paylaşım ile Altay kaptanı Öztürk'ün takımın sahadan çekilmesini istediğini belirtti: "Altay’da kaptan İbrahim Öztürk az önce Manisa FK maçında aleyhine verilen penaltı sonrasında takımın sahadan çekilmesini istedi ama sonrasında vazgeçtiler. Penaltının 4 dakika öncesinde Altay’ın bir penaltı beklentisi vardı."





