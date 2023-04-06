Ünlü YouTuber'a silahlı saldırı! Şaka videosunda kan aktı: Az daha canından oluyordu

YouTube kanalına çektiği şaka videolarıyla adından söz ettiren Tanner Cook yaşadığı şokla sarsıldı. Şaka yapayım derken ölüm tehlikesi atlatan Tanner Cook'un başına gelenler ABD'de geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde çekim yapan 21 yaşındaki YouTuber, şaka için seçtiği 31 yaşındaki Alan Colie tarafından silahlı saldırıya uğradı.

YOUTUBE ŞAKASI KANLI BİTTİ

Karnından yaralanan ve kanlar içerisinde yere yığılan genç YouTuber, tedavialtına alındı.

ABD'li YouTuber Tanner Cook'un babası Jeramy Cook yaptığı açıklamada oğlunun safra kesesinin ameliyat sırasında alındığını ve ağrıyla başa çıkmak için ağır ilaçlar kullandığını belirtti.

Tanner Cook ise hasta yatağından ABD basınına açıklamalarda bulundu. Yaşadığı olayı anlatan Cook şu ifadeleri kullandı:

"Bir şaka, basit bir şaka yapıyordum ancak bu adam bunu pek iyi karşılamadı ve beni vurdu"

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Cook'un YouTube video için şaka yaptığı Colie ise silahla yaralamada olayının ardından gözaltına alınıp tutuklandı.



