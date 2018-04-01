Ünlü youtuber Başak Karahan, Çocuklar Duymasın’a konuk olacak!

Kanal D’nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın, her Pazar akşamı izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın paylaştığı Çocuklar Duymasın’a bu hafta ünlü youtuber Başak Karahan konuk olacak.

Çocuklar Duymasın’ın bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde Sertaç, Merve’nin morali düzelsin diye onun en sevdiği youtuber olan Başak Karahan’ı eve misafirliğe getirecek ve Merve bu sürpriz karşısında şaşkınlığa uğrayacak.

Çocuklar Duymasın bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!