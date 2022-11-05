Ünlü YouTuber gözlerine inanamadı! Kars'ta akılalmaz görüntüler: Karşılarına onlarca ayı çıkınca...

Orkun Işıtmak, takipçilerinin karşısına heyecan dolu bir video ile çıktı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vahşi doğaya açılan Işıtmak-Vural ikilisi, ayılarla karşılaştıkları o anlarda şok üstüne şok yaşadı.

"ÇÖPLÜĞE GİDİN"

Gece vakti yolda karşılaştıkları insanlara nerede ayı bulabileceklerini soran ikili, "Çöplüğe gidin" yanıtını aldıktan sonra hiç beklemeden aracı çöplüğe doğru sürdü. Çöplüğe vardıklarında karşılaştıkları manzara ise doğru adreste olduklarını gösteriyordu.

BİR ANDA KARŞILARINA ÇIKTILAR

İkili uzaktan ayıları seçmeye başlarken heyecanın yükseldiği anlar da bu sıralarda geldi. Çöplükte çok sayıda ayı yiyecek arıyordu. Karanlık havada ışıkta ayıların görünümü ise büyüleyici, ürpertici bir etki yaratıyordu.

"HAYATIMDA 40 TANE BELGESEL İZLEDİM..."

Ayıların birbirlerine hamle yaptığı anları gördüğünde Orkun Işıtmak'ın verdiği tepki, yaşadığı duygu patlamasını da ortaya koydu. Işıtmak bu sırada "Hayatımda 40 tane belgesel izledim, böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

ÇOK SAYIDA İZLENDİ

Dün akşam saatlerinde yayımlanan ve izleyenlerin yüreğini hoplatan video şimdiden yarım milyondan fazla tıklandı.



