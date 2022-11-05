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Ünlü YouTuber gözlerine inanamadı! Kars'ta akılalmaz görüntüler: Karşılarına onlarca ayı çıkınca...

05.11.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, vahşi doğada Doğanay Vural ile çıktığı ayı keşfini kaydederek heyecan ve gerilimin dozununun zaman zaman hayli yükseldiği anları takipçileriyle paylaştı. Ayıları doğal alanlarında görüntülemek için harakete geçen YouTuberlar, soluğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aldı. Karşılarına onlarca ayının çıktığı anlarda gözlerine inanamayan Işıtmak, yaşadığı heyecanı verdiği tepkilerle de yansıtmaktan geri durmadı.

Ünlü YouTuber gözlerine inanamadı! Kars'ta akılalmaz görüntüler: Karşılarına onlarca ayı çıkınca...

Orkun Işıtmak, takipçilerinin karşısına heyecan dolu bir video ile çıktı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vahşi doğaya açılan Işıtmak-Vural ikilisi, ayılarla karşılaştıkları o anlarda şok üstüne şok yaşadı.

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"ÇÖPLÜĞE GİDİN"

Gece vakti yolda karşılaştıkları insanlara nerede ayı bulabileceklerini soran ikili, "Çöplüğe gidin" yanıtını aldıktan sonra hiç beklemeden aracı çöplüğe doğru sürdü. Çöplüğe vardıklarında karşılaştıkları manzara ise doğru adreste olduklarını gösteriyordu.

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BİR ANDA KARŞILARINA ÇIKTILAR

İkili uzaktan ayıları seçmeye başlarken heyecanın yükseldiği anlar da bu sıralarda geldi. Çöplükte çok sayıda ayı yiyecek arıyordu. Karanlık havada ışıkta ayıların görünümü ise büyüleyici, ürpertici bir etki yaratıyordu.

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"HAYATIMDA 40 TANE BELGESEL İZLEDİM..."

Ayıların birbirlerine hamle yaptığı anları gördüğünde Orkun Işıtmak'ın verdiği tepki, yaşadığı duygu patlamasını da ortaya koydu. Işıtmak bu sırada "Hayatımda 40 tane belgesel izledim, böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

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ÇOK SAYIDA İZLENDİ

Dün akşam saatlerinde yayımlanan ve izleyenlerin yüreğini hoplatan video şimdiden yarım milyondan fazla tıklandı.

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Orkun Işıtmak YouTuber ayı

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