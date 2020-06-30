Ünlüler Küçük Eylül ve Leyla'nın Ardından İsyan Bayrağını Çekti

Kaybolmalarının ardından cansız bedenleri bulunan Eylül ve Leyla'nın ardından öfkeli sesler susmuyor. Sosyal medya ve sözlükler üzerinden başlayan tepkilere ünlüler de katıldı. Daha sekiz yaşında cinsel istismara uğramasının ardından vahşice yaşamdan koparılan Eylül'ün ve Leyla'nın acı haberleri idam tartışmalarını da başlattı. Kimyasal hadım tartışmalarından idama kadar uzanan geniş bir tartışma yaratan bu olaya ünlüler de tepkileriyle katıldı.

Eylül'ün Katledilmesine Ünlülerden Gelen Bazı Tepkiler Şu Şekilde

Demet Akalın

"Ben bu sapıklar için sayın Adalet bakanımızın kapısına gitmiş insanim! Sağ olsun danışmanlarıyla bana yasa üzerinde çalıştıklarını bir bir anlattı izah etti! Ne yazık ki takıldıkları en önemli konu insan haklarıydı! Yani yakalanan sapıkların hakları varmış! Evet bende sizin gibi şaşırdım. Ölen masum çocukların hiç mi yaşama hiç mi insan hakları yok peki diye?Hadim konusunda da çalıştıklarını söylemişti danışmanlar ama bence gerçek caydırıcı söyle kallavisinden korkusundan o dürtüsü inecek sağlam bir ceza gelmeli. Çok istiyoruz.. hem bir kadın hem insan olarak. Açısından perişan olan Eylül'un ailesine kocaman bir sabır! Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet bakanımızdan güzel haberler bekliyoruz."