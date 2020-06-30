Ünlüler Küçük Eylül ve Leyla'nın Ardından İsyan Bayrağını Çekti

Kaybolmalarının ardından cansız bedenleri bulunan Eylül ve Leyla'nın ardından öfkeli sesler susmuyor. Sosyal medya ve sözlükler üzerinden başlayan tepkilere ünlüler de katıldı. Daha sekiz yaşında cinsel istismara uğramasının ardından vahşice yaşamdan koparılan Eylül'ün ve Leyla'nın acı haberleri idam tartışmalarını da başlattı. Kimyasal hadım tartışmalarından idama kadar uzanan geniş bir tartışma yaratan bu olaya ünlüler de tepkileriyle katıldı.
"Ben bu sapıklar için sayın Adalet bakanımızın kapısına gitmiş insanim! Sağ olsun danışmanlarıyla bana yasa üzerinde çalıştıklarını bir bir anlattı izah etti! Ne yazık ki takıldıkları en önemli konu insan haklarıydı! Yani yakalanan sapıkların hakları varmış! Evet bende sizin gibi şaşırdım. Ölen masum çocukların hiç mi yaşama hiç mi insan hakları yok peki diye?Hadim konusunda da çalıştıklarını söylemişti danışmanlar ama bence gerçek caydırıcı söyle kallavisinden korkusundan o dürtüsü inecek sağlam bir ceza gelmeli. Çok istiyoruz.. hem bir kadın hem insan olarak. Açısından perişan olan Eylül'un ailesine kocaman bir sabır! Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet bakanımızdan güzel haberler bekliyoruz."
Ayrıntıları öğrenmek bile istemiyorum!!! Lanet olsun!! Allah bin belanızı versin! Ne diyim yaaa bir bebek daha gitti...#leyla
DEMET AKALIN (@demetakalin)'in paylaştığı bir gönderi ()
Sevim Emre
"İdam istiyorum başka bir şey demiyorum."
Yürek acısı meleğim içim paramparça idam diyorum yaşatmayın bu şerefsiz pislikleri önce bir çok yavru şimdi eylül leyla yalvarıyorum duyun sesimi daha kaç bebek var sırada adalet için idam @rterdogan @adaletbakanligi
SevimElifEmre official ? (@sevimelifemre_)'in paylaştığı bir gönderi ()
Merve Özbey
"Ne istersiniz süt kokan çocuklardan?"
Sizin gibi masumlara bunu yapanlara karsi icim hic sogumayacak! Ne istersiniz sut kokan cocuklardan!!! Allah belanizi versin be! Allah belanizi versin! Ayni sekilde olun !
Merve ÖZBEY (@merveozbeyofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()
Allah rizasi icin benim elime verin! Yalvariyorum !!! Kimsenin bisey yapacagi yok! Bir cift mavi gozun hatirina sana yemin olsun bal kiz bu dunyada sadece sana kiyan orospu cocuklariyla kansizlarla ugrasicam!
Merve ÖZBEY (@merveozbeyofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()
Yıldız Tilbe
"Küçük çocuğun serçesi ölünce ona başsağlığına giden kutlu peygamberin ümmetiyiz. En kısa zamanda çözüm bulunmalı. İdam istiyoruz."
Işın Karaca
"Senin gibi şerefsizlerden dolayı bizler insanlığımızdan utanır olduk! İdam buna ödül olur! Tıpkı diğer çocuk ve hayvan sapık ve sapkınlara olacağı gibi! Yaşattığını yaşamadan geberme emi."
Maviş’im.. #leyla Mekanın cennet olsun minik melek. Sana bunu yapanların hesabı elbet sorulacak.. Sana bunu yaşatanlar aynı acıyı yaşamadan ölmez.. Allah’ın adalet tartısı bize bunu öğretti... Kötülükte öteye gitti bu mesele artık... Lütfen büyüklerimiz bu sapkın sapık vicdanları toplumdan yok etsin.. Çocuk dediğin çamurda oynar, yanakları kızarana kadar koşar, yanları ağrıyana dek güler... Haklar bu değil. İstismarın her şeklini gördük... Ne olur dursun artık... #çocukistismarınahayır
Işın Karaca (@isinkaraca)'in paylaştığı bir gönderi ()
Ece Erken
"Ah yavrum benim. Allah sana bunu yapanın canını yaka yaka alsın."
çocuklarımıza kötü niyetle dokunan,pis gözle bakan kim varsa Allah cezasını versin!!suçlular cezalandırılsın!İDAM istiyorum!
Ece Erken (@eceerken)'in paylaştığı bir gönderi ()
Alişan
Bu yaratıklara lutfen artık idam çıksın.. #idamistiyoruz #çocukistismarıinsanlıksuçudur #tecavüzcülerasılsın #tecavuzinsanliksucudur
Alişan (@alisanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()
Daha Eylül’ün toprağı kurumadan,Leyla’dan acı haber geldi:(( Söylenecek tek kelime bulamıyorum..Allahım aılelerıne sabırlar versın:((( Ufacık çocuklardan ne ıstersınız,o mınıcık bedenlere şiddet uygulayıp,canını alıp nasıl gomersınız!!!Kediye,köpeğe,tavuğa hatta nasıl bır sapıklıksa damacana su sısesıne bıle cınsel saldırı yapan yaratıklarla yasıyoruz malesef??Böyle canavarlarla aynı dunyada yaşamak istemiyoruz,gerekırse idam cezası için referandum yapılsın !!! Eminim noksansız yuzde 100 herkes onaylayacaktır!!!Belkı su anda bu satırları yazarken bıle,bir hayvana yada kadına,cocuga bu canavarlardan bırısı saldırıyordur..Bu son olsun demekten utanıyoruz artık!!!! #idamıgetirtecavüzcüyübitir #idamistiyoruz
Alişan (@alisanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()
Niran Ünsal
"Allah o evlatlara kıyanların bin türlü belasını versin. Allah onlara bu dünyada önce cehennemi yaşatsın."
EVLATLARIMIZA KIYANLARA İDAM !!!! #eylül
Niran Ünsal (@niranunsalofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()
Doğukan Manço
"8 yaşındaki kıza tecavüz, 4,5 yaşındaki öz kızına tecavüz eden baba, 17 yaşında kanseri yenmiş ama üvey babasının cinsel saldırısına yenilmiş bir genç kız ve daha niceleri.... Ve bu insan müsveddelerini diğer mahkumlardan korumak için tekli koğuşa yerleştirilmiş "pislikleri" koruyan hukuk sistemi.. Benim adalet anlayışımda bu yok!"
8 yaşındaki kıza tecavüz, 4,5 yaşındaki öz kızına tecavüz eden baba, 17 yaşında kanseri yenmiş ama üvey babasının cinsel saldırısına yenilmiş bi genç kız ve daha niceleri.... Ve bu insan müsvettelerini diğer mahkumlardan korumak için tekli koğuşa yerleştirilmiş "pislikleri" koruyan hukuk sistemi.. Benim adalet anlayışımda bu yok!
Doğukan Manço (@dogukanmanco)'in paylaştığı bir gönderi ()
Çağla Şikel
"Toprak utandı, su utandı bahar kokulu çocukları yıkayıp gömmekten. Siz utanmadınız katledip öldürmekten."
#eylül #leyla ..bildiğimiz bilmediğimiz tüm melek yavrular ??Bu acıya yürekmi dayanır ...?
Çağla Şıkel (@cakobel79)'in paylaştığı bir gönderi ()
Özlem Ada Şahin
"O kadar çok sinirlerim bozuk ki. Ufacık çocukların el kadar bebeklerin ne günahlarını var. İçim acıyor, biz 9 ay karnımızda taşıyoruz. yeri geliyor uykusuz kalıyoruz ufacık bir yeri çizilse içimize dert oluyor ve en iyi şekilde evlatlarımızı büyütürken. Şerefsizin teki gelecek evlatlarımızı büyütürken canını yakıp canını alacak ha! Kuran çarpsın bir saniye düşünmeden öldürürdüm. Allah'ım evlatlarımızı bize bağışlasın. Kötü insanlardan korusun."
Gülben Ergen
"Gül gibi evladı günler sonra ölmüş halde bulunan Eylül'ün ailesinin acısı ile günlerdir bulunamayan #Leyla'nın ailesinin hislerinin tarifsiz acısını hissediyorum."
Gitti Leyla... Eylül gibi... Güzel evlatlar, #can parçaları. Doğumları, anıları, emekledikleri gün, sevdikleri pabuçlar, söyledikleri şarkılar hepsi zindan oldu annesine, babasına, köyüne, kasabasına ve içinde hissedebilen hepimize. Acıya alışmak normalleştikçe ağırlaşıyor yaşamak. İçimi nasır kaplıyor... Şiddettin böylesini bilerek nasıl yaşanır? Neye kime güvenilir? Merhamet sen nerdesin? Vicdan #ses ver! İdam istemiyorum ben!!! Bir ömür işkence dolu bir hücre istiyorum çocuk katillerine! Ölüp kurtulmak yok!! İnleye, çeke, anıra anıra ölmeyecek yaşayacaksınız!! Kızgın demirlerle yanın çocuk tecavüzcüsü katiller!!!
Gülben Ergen (@gulben123)'in paylaştığı bir gönderi ()
Doğa Rutkay
"Eylül hep 8 yaşında kalacak...Çok ama çok üzgünüm..."
8 aylık hamileliğimde ne bedenim,ne sorunlarım,ne eşim ne dostum üzdü beni. Allah yardımcım oldu kazasız belasız sona yaklaşıyordum. Beni üzen, önce Afrin şehitleri oldu... Ardından kolu bacağı kesilen yavrular,kemerle tecavüz edilen köpekler... Ağladım,ateşim çıktı,zor nefes aldım. Ardından Eylül ve son olarak umutla beklediğim Leyla ile saatlerdir acı çekiyorum. Evet hamileyim, evet iki cana beden oluyorum evet sakin olmalıyım ama kalbim bunlara dayanamıyor .... Bakmadan okumadan takip etmeden de yaşanır muhakkak ama ruhum durulmuyor. Allah ben ve benim gibi acı çeken herkese derin bir nefes versin ki güçlü durabilelim... Şahsen elimden ne gelirse,yapmaya hazırım. Göreve hazırım. Buradan duyuruyorum devletin her kolunda her görevde her alanda bu canilerden kurtulmak için canla gönülden çalışır çabalarım. Sözün bittiği yerdeyim... #acı
Doğa Rutkay Kamal (@doarutkaykamal)'in paylaştığı bir gönderi ()
Ebru Gündeş
"Yeter artık. Çocuk istismarına hayır!"
Bahçeli'den Açıklama
Eylül'le ilgili siyaset cephesinden gelen bir başka açıklama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli, "Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi! Korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu. Olacak iş mi bu? Ey canavarlar, küçücük bir bedene, küçücük bir ana kuzusuna nasıl kast ettiniz?" ifadelerini kullandı.PARTNER Karan tatildePARTNER Ayağını gören şaşkına döndü!YORUMLARI GÖR ( 0 )
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