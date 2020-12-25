Ünlüleri buluşturan parti! Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci...

Önder Öztarhan’ın villasının bahçesinde erken saatlerde başlayan yemekte ilerleyen saatlerde fasıl ekibi gelerek müzik ziyafeti yaşattı. Misafirler, sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdular.

GÖRÜNTÜ VERMEDEN GİTTİLER

SnobMagazin'de yer alan habere göre, Burak Yamantürk ve sevgilisi Özge Özpirinçci gece sonu basın mensuplarına görüntü vermemek için villanın arka kapısından ayrılarak evlerinin yolunu tuttular.

'ÇOK FAZLA DIŞARI ÇIKMIYORUM'

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu doğum gününe tek başına katıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, Covid-19'a yakalanmamak için çok dikkatli davrandığını ifade etti. İmirzalıoğlu, “Pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmıyorum. Bebeğe ve Sinem'e mikrop getirmemeye çalışıyorum" dedi.

KIZLARI SİNEM'E BENZİYOR!

Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin’i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, kızının annesi Sinem Kobal’a benzediğini söyledi. Oyuncu, “Genel olarak annesine benziyor ama içerden Kenan gibi bakıyor” yorumunda bulundu. Eşi Sinem Kobal’ın çok iyi bir anne olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu, “Çok şükür Sinem'in sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem muhteşem bir anne oldu” dedi. Muhabirlerin, “2020 yılı nasıl geçti? sorusuna da yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu, “Zorluydu ama bu karanlık dünyada bizim hayatımıza güneş gibi bir kız doğdu. Ona bakınca geleceği dair umutlanıyoruz" şeklinde cevap verdi.