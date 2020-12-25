Ünlüleri buluşturan parti! Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci...

Önder Öztarhan’ın villasının bahçesinde erken saatlerde başlayan yemekte ilerleyen saatlerde fasıl ekibi gelerek müzik ziyafeti yaşattı. Misafirler, sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdular.
SnobMagazin'de yer alan habere göre, Burak Yamantürk ve sevgilisi Özge Özpirinçci gece sonu basın mensuplarına görüntü vermemek için villanın arka kapısından ayrılarak evlerinin yolunu tuttular.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu doğum gününe tek başına katıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, Covid-19'a yakalanmamak için çok dikkatli davrandığını ifade etti. İmirzalıoğlu, “Pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmıyorum. Bebeğe ve Sinem'e mikrop getirmemeye çalışıyorum" dedi.
Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin’i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, kızının annesi Sinem Kobal’a benzediğini söyledi. Oyuncu, “Genel olarak annesine benziyor ama içerden Kenan gibi bakıyor” yorumunda bulundu. Eşi Sinem Kobal’ın çok iyi bir anne olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu, “Çok şükür Sinem'in sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem muhteşem bir anne oldu” dedi. Muhabirlerin, “2020 yılı nasıl geçti? sorusuna da yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu, “Zorluydu ama bu karanlık dünyada bizim hayatımıza güneş gibi bir kız doğdu. Ona bakınca geleceği dair umutlanıyoruz" şeklinde cevap verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ -Başak Dizer
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, doğum gününe eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile katıldı. Tatlıtuğ, keyifli geçen yemek sonrası basın mensuplarına görüntü vermemek için arabasını otoparka sokarak eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile partiden ayrıldı.
Oyuncu Barış Arduç da partiye tek başına katıldı. Arduç, eşi Gupse Özay ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Meriç Aral-Serkan Keskin
Serkan Keskin, partiye sevgilisi Meriç Aral ile katıldı.
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