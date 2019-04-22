Ünlüleri taklit eden 9 yaşındaki Instagram fenomeni

Avustralyalı Riley Dashwood sosyal medyada yıldız gibi parlıyor. Ünlülerin kıyafetlerini eşya veya yiyeceklerle ilginç bir şekilde taklit eden 9 yaşındaki Riley Dashwood bugüne kadar Rihanna, Miley Cyrus, Beyonce ve Nicki Minaj gibi birçok ünlünün kıyafetini kendine has kostümlerle yarattı.

Birbirinden komik bir o kadar da tatlı fotoğrafları sayesinde Instagram'da 100 bin takipçiye ulaşan Riley'nin sayfasında en çok beğeni alan taklidi Nicki Minaj ve Kim Kardashian oldu.

Ailesinden yardım alarak çoğu kıyafeti biraraya getirdiğini söyleyen Riley BoredPanda'ya yaptığı açıklamada, "Bunu yapmamızın amacı ailece birlikte vakit geçirmemizdi. Çok eğlenceli olacağını düşünmüştük. Geçen seneden bu yana Instagram'a fotoğraf koymaya başladık. Şimdi ise bu kostümleri nasıl yaptığımızı gösteren bir YouTube kanalımız var" dedi.



