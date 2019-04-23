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Ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...

Ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99'uncu yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları:

Selen Görgüzel Alkan
1

Her Türk Çocuğu 23 Nisan demektir... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Mine Tugay
2

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Acun Ilıcalı
3

23 Nisan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Gonca Vuslateri
4

Bütün kardeşlerimin 23 Nisan'ı kutlu olsun... Çalışkan, erdemli, azimli, güçlü,sevgi dolu yarınları olsun... Çocuklar geleceğimizi aydınlatan yıldızlardır. Bu gece yıldızlara bakıp dilek tuttum, kabul olsun...

Türkan Şoray
5

Değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayram'ı kutlu olsun... Tüm çocuklar mutlu olsun, tüm çocuklar gülsün...

Gülse Birsel
6

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Gülben Ergen
7

Doğrulanmış dünyanın en kararlı, en güçlü, en dünyalı, en yakışıklı, en vizyonlu, en başarılı lideri... Benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk... Seni severek ve sayarak büyüdüm. Evlatlarımı aynı saygı ve sevgiyle büyütmeye devam ediyorum, edeceğim. Minnet ve teşekkürlerimizle yarını iple çeken bir minik aile...

Pınar Altuğ Atacan
8

İbrahim Tatlıses
9

Her çocuk masum ve günahsız doğar... Onları şekillendiren, hayata hazırlayan bizleriz! Çocuklarımıza iyi bakalım, haklarını koruyalım, sevelim ve sayalım çünkü onlar bizim geleceğimiz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle demokrasimizin ilk temeli olan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılını tebrik ediyor, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Sibel Can
10

Oktay Kaynarca
11

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 23 nisan 2019

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