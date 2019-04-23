Ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99'uncu yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.
İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları:
Selen Görgüzel Alkan
Her Türk Çocuğu 23 Nisan demektir... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Mine Tugay
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Acun Ilıcalı
23 Nisan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.
Gonca Vuslateri
Bütün kardeşlerimin 23 Nisan'ı kutlu olsun... Çalışkan, erdemli, azimli, güçlü,sevgi dolu yarınları olsun... Çocuklar geleceğimizi aydınlatan yıldızlardır. Bu gece yıldızlara bakıp dilek tuttum, kabul olsun...
Türkan Şoray
Değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayram'ı kutlu olsun... Tüm çocuklar mutlu olsun, tüm çocuklar gülsün...
Gülse Birsel
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Gülben Ergen
Doğrulanmış dünyanın en kararlı, en güçlü, en dünyalı, en yakışıklı, en vizyonlu, en başarılı lideri... Benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk... Seni severek ve sayarak büyüdüm. Evlatlarımı aynı saygı ve sevgiyle büyütmeye devam ediyorum, edeceğim. Minnet ve teşekkürlerimizle yarını iple çeken bir minik aile...
Pınar Altuğ Atacan
İbrahim Tatlıses
Her çocuk masum ve günahsız doğar... Onları şekillendiren, hayata hazırlayan bizleriz! Çocuklarımıza iyi bakalım, haklarını koruyalım, sevelim ve sayalım çünkü onlar bizim geleceğimiz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle demokrasimizin ilk temeli olan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılını tebrik ediyor, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sibel Can
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