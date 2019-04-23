Ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayram'ı kutlu olsun... Tüm çocuklar mutlu olsun, tüm çocuklar gülsün...

Bütün kardeşlerimin 23 Nisan'ı kutlu olsun... Çalışkan, erdemli, azimli, güçlü,sevgi dolu yarınları olsun... Çocuklar geleceğimizi aydınlatan yıldızlardır. Bu gece yıldızlara bakıp dilek tuttum, kabul olsun...

Gülben Ergen



Doğrulanmış dünyanın en kararlı, en güçlü, en dünyalı, en yakışıklı, en vizyonlu, en başarılı lideri... Benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk... Seni severek ve sayarak büyüdüm. Evlatlarımı aynı saygı ve sevgiyle büyütmeye devam ediyorum, edeceğim. Minnet ve teşekkürlerimizle yarını iple çeken bir minik aile...

Pınar Altuğ Atacan



İbrahim Tatlıses



Her çocuk masum ve günahsız doğar... Onları şekillendiren, hayata hazırlayan bizleriz! Çocuklarımıza iyi bakalım, haklarını koruyalım, sevelim ve sayalım çünkü onlar bizim geleceğimiz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle demokrasimizin ilk temeli olan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılını tebrik ediyor, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Sibel Can



Oktay Kaynarca





